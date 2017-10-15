İSPANYOLLAR, FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ YAZDI
İspanyol basını, Fenerbahçe'nin devre arasında Barcelona'ya Arda Turan için kiralama teklifi yapacağını yazdı.
Arda Turan'ın geleceği ile ilgili spekülasyonlar devam ederken İspanyol basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
FENER KAPIYI ÇALACAK
İspanyol basını Barcelona'da forma şansı bulmakta zorlanan Arda Turan'ın Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazdı. İddiaya göre Fenerbahçe, devre arasında Barcelona'nın kapısını çalarak Katalan ekibine 1.5 yıllık kiralama teklifi sunacak. Sarı- Lacivertli kulübün Arda Turan'a da yıllık 4 milyon euro teklif edeceğini ve 1.5 yıllık kiralama teklifiyle Arda Turan'ın cebine 6 milyon euro gireceğini yazdı.
TUDOR İSTEMEDİ
Arda Turan'ı hem Galatasaray taraftarının hem de teknik direktör Igor Tudor'un istemediğine dair haberler daha önce kamuoyunu meşgul etmiş ve Arda'nın Fener'e gidebileceği yazılıp çizilmişti.
SİFTAHI YOK
Arda Turan bu sezon ne La Liga'da ne de Şampiyonlar Ligi'nde forma şansı bulamadı. Maç eksikliği milli takımda da kendisini göstermişti.
Kaynak: Takvim
Kaynak: haberinburada
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