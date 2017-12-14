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İspanyollar Emre'yi, efsane futbolcuyla kıyaslayınca ortalık karıştı

İSPANYOLLAR EMRE'Yİ, EFSANE FUTBOLCUYLA KIYASLAYINCA ORTALIK KARIŞTI

İspanya Liginin sosyal medya hesabı, Deportivo'da forma giyen milli oyuncu Emre Çolak'la Djalminha'nın gollerini ve asistlerini kıyaslayınca tepki yağdı: Şaka mı bu?

Tarih : 14 Aralık 2017, 03:30
Puan Ver : İspanyollar Emre'yi, Efsane Futbolcuyla Kıyaslayınca Ortalık Karıştı(7/10)3

La Liga'nın resmi Twitter hesabı, Deportivo'nun efsane oyuncusu Djalminha'nın '8 numaralı formasının mirasçısı' olarak milli futbolcumuz Emre Çolak'ı gösterdi.

İki futbolcunun attığı goller, yaptığı spektaküler hareketler ve asistlerinin gösterildiği klibe İspanyol futbolseverler şok tepki gösterdi. Yapılan yorumlarda Brezilyalı efsane oyuncu ile Emre Çolak'ın asla kıyaslanamayacağı vurgulandı.

"UMARIM BU BİR ŞAKADIR"

İşte o yorumlardan bazıları:

"Bu hesapta futbolu bilen biri var mı?"

"Bu yapılan Djalminha'ya büyük bir hakaret"

"Emre'yi gerçekten Djalminha ile mi kıyaslıyorsunuz?"

"Bu karşılaştırmayı yapmak hatalı"

"Anneciğim umarım bu bir şakadır"

"Emre'nin Djalminha olması için daha çok yol yürümesi lazım"

"Isco ile Zidane'ı karşılaştırabilirsin ama Emre ile Djalminha'yı karşılaştıramazsınız"


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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