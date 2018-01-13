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İspanyollar Arda Turan'ı yerden yere vurdu: Tamamen saçmalık

İSPANYOLLAR ARDA TURAN'I YERDEN YERE VURDU: TAMAMEN SAÇMALIK

İspanya'da yayınlanan Sport gazetesi Arda Turan'ı yerden yere vuran bir habere imza attı. Gazete Arda transferini "tamamen saçmalık" olarak nitelendirdi.

Tarih : 13 Ocak 2018, 15:30
Puan Ver : İspanyollar Arda Turan'ı Yerden Yere Vurdu: Tamamen Saçmalık(8/10)4

Milli futbolcunun Barcelona'ya transferinin öyküsünü anlatan gazete, Luis Enrique ve diğer yöneticiler istememesine rağmen Josep Maria Bartomeu'nun Arda Turan'ı seçim kozu olarak kullandığını ve diğer başkan adayları Laporta, Benedito ve Freixes'in itirazlarına rağmen transfer ettiğiniyazdı.

"BAŞKAN, ARDA'NIN OYNAMAYACAĞINI BİLE BİLE TRANSFER ETTİ"

Gazete Bartomeu'nun seçilmesi sayesinde Arda Turan'ın takımda kaldığını, Ocak ayına kadar oynamayacağını bile bile Bartomeu'nun bu transferi yaptığını yazdı. Barcelona Başkanı'na sert eleştirilerde bulunan gazete milli futbolcunun 55 maçta oynadığını ve neredeyse her maçının Barcelona'ya 1 milyon euroya mal olduğunu belirtti.

"ARDA TURAN FİZİKSEL OLARAK ÇÖKTÜ"

Arda Turan'ın sürdürülemez bir mali yük haline geldiğini savunan Sport gazetesi Arda Turan'ın artık eski bir futbolcu gibi olduğunu fiziksel olarak çöktüğünü iddia etti.

Ayrıca Arda Turan'ın 'gizli sakatlıklarla' bir çok antremanı kaçırdığı yazıldı.

"TAMAMEN SAÇMALIK"

Gazete "Barcelona, Arda Turan'ı Başakşehir'e satabilirse parasının bir kısmını kurtaracak ve bu transferin yıkıcılığını biraz da olsa azaltacak yoksa 2,5 yıl daha bir sürü para boşa gidecek, tamamen saçmalık" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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