Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o'yla ilgili İspanyol basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Cadena Ser radyosu 36 yaşındaki yıldızın Girona'ya transfer olacağını iddia etti. Haberde daha önce La Liga'da Mallorca ve FC Barcelona'da kariyerinin en iyi yıllarını yaşayan Kamerunlu yıldızın Manchester City'nin satın aldığı Girona'ya gidişinin olası olduğunu yazdı.

La Liga'nın yeni ekibinin transferin olabilirliği için temaslara başladığı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada