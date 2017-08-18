İSPANYOL POLİSİNİN TERÖRİSTİ ÖLDÜRDÜĞÜ ANLAR KAMERADA
İspanya'da sabaha karşı düzenlenen ikinci saldırıda polis 4 teröristi öldürmüştü. Polisin sahilde teröristlerden birini öldürdüğü anlar kameraya da yansıdı.
İspanya'da sabaha karşı yapılan ikinci saldırıda polisin sahilde teröristi vurduğu anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
İKİNCİ KURŞUNDA YERE YIĞILDI
İngiliz bir tursit tarafından çekilen görüntülerde terörstin vurulmadan önce polise el hareketi yaptığı görülüyor. Polisin vurduğu terörist ayağa kalksa da ikinci kurşunda yere yığılıyor.
İspanya'da dün Barselona'da düzenlenen ilk saldırıda ise minibüs kalabalığın ortasına dalmıştı. Düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından sabaha karşı ikinci bir saldırı daha yaşanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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