İspanya'da sabaha karşı yapılan ikinci saldırıda polisin sahilde teröristi vurduğu anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İKİNCİ KURŞUNDA YERE YIĞILDI

İngiliz bir tursit tarafından çekilen görüntülerde terörstin vurulmadan önce polise el hareketi yaptığı görülüyor. Polisin vurduğu terörist ayağa kalksa da ikinci kurşunda yere yığılıyor.

İspanya'da dün Barselona'da düzenlenen ilk saldırıda ise minibüs kalabalığın ortasına dalmıştı. Düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından sabaha karşı ikinci bir saldırı daha yaşanmıştı.

Kaynak: haberinburada