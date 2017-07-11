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İspanyol havayolu şirketi yaptıkları skandala son verdi

İSPANYOL HAVAYOLU ŞİRKETİ YAPTIKLARI SKANDALA SON VERDİ

İspanyol ulusal havayolu şirketi Iberia, işe almadan önce hamilelik testi uygulamasına 25 bin Euro para cezasına çarptırılmalarının ardından, bu taleplerine son verdiklerini duyurdu.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 18:50
Puan Ver : İspanyol Havayolu Şirketi Yaptıkları Skandala Son Verdi(9/10)5

İspanyol ulusal havayolu şirketi Iberia, iş güvenliği uzmanlarının 25 bin Euro para cezası kesmelerinden ardından orataya çıkan olayda, kadınları işe almadan önce yapılması istenen hamilelik testi skandalı büyük tepki topladı. Sosyal medya üzerinden vatandaşlar tepki gösterirken, İspanya Sağlık Bakanı ise annelik haklarının asla engellenemeyeceğini vurguladı.

Iberia, "hamile kadınların herhangi bir risk altına girmesini önlemek için" bu kuralın uygulandığını savunmuştu.

"MERHABA, BİZ VE IBERİA ORTA ÇAĞ'DA YAŞIYORUZ"

Ancak bu açıklama da, özellikle sosyal medyada şirketle dalga geçilmesine neden oldu.

Eva Snijders adlı Twitter kullanıcısı "Argümanlarınızı geliştirmeniz lazım" derken, daha öncek bir paylaşımında da "Merhaba, biz ve Iberia Orta çağ'da yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.El Pais gazetesi, uygulamanın, iş yerlerindeki ayrımcılığa karşı bir kampanyayla ortaya çıktığını yazdı.

Denetçiler, Iberia'nın çalıştığı insan kaynakları şirketi Ranstad'ın diğer sağlık kontrolleriyle birlikte hamilelik testi de istediğini keşfetti.

HAMİLE OLARAK 5 ADAYIN İŞE ALINDIĞINI BELİRTTİLER

Iberia hamile olmaları nedeniyle hiçbir adayı geri çevirmediklerini ve beşinin işe alındığını söylerken, İspanya'da işe alımlar sırasında hamilelik testi istemenin sık görülen bir uygulama olduğunu savundu.

İSPANYA SAĞLIK BAKANI TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak İspanya Sağlık Bakanı Dolors Montserrat uygulamayı "reddettiklerini" söyledi ve "Annelik asla bir işe erişimin önünde engel olamaz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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