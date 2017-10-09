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İspanyol Devi, Yusuf İçin İlk Teklifini Yaptı
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İspanyol devi, Yusuf için ilk teklifini yaptı

İSPANYOL DEVİ, YUSUF İÇİN İLK TEKLİFİNİ YAPTI

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı için İspanyol Atletico Madrid 14 milyon euro teklif etti. Bordo-mavililer, genç futbolcunun ocak ayında gitmesine sıcak bakmıyor.

Tarih : 09 Ekim 2017, 19:00
Puan Ver : İspanyol Devi, Yusuf İçin İlk Teklifini Yaptı(6/10)2

Trabzonspor forması altında sergilediği performansla Avrupa'nın önde gelen ekiplerinin radarına giren Yusuf Yazıcı için Atletico Madrid, ilk teklifini iletti.

Ocak ayında transfer yasağı sona erecek olan İspanyol devinin Yusuf için Trabzonspor'a 14 milyon euro'luk bir teklif sunduğu iddia edildi.

TRABZONSPOR OCAK AYINDA GİTMESİNE SICAK BAKMIYOR

Haberde bordo-mavili yönetimin genç oyuncuyu Ocak ayında elden çıkarmaya sıcak bakmadığı, bu nedenle Atletico Madrid'in teklifini biraz daha yükseltebileceği de kaydedildi.

20 yaşındaki orta saha oyuncusu Trabzonspor forması altında şu ana kadar çıktığı 38 resmi maçta 8 gol atıp 15 de asist yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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