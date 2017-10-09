Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı için İspanyol Atletico Madrid 14 milyon euro teklif etti. Bordo-mavililer, genç futbolcunun ocak ayında gitmesine sıcak bakmıyor.

Trabzonspor forması altında sergilediği performansla Avrupa'nın önde gelen ekiplerinin radarına giren Yusuf Yazıcı için Atletico Madrid, ilk teklifini iletti.

Ocak ayında transfer yasağı sona erecek olan İspanyol devinin Yusuf için Trabzonspor'a 14 milyon euro'luk bir teklif sunduğu iddia edildi.

TRABZONSPOR OCAK AYINDA GİTMESİNE SICAK BAKMIYOR

Haberde bordo-mavili yönetimin genç oyuncuyu Ocak ayında elden çıkarmaya sıcak bakmadığı, bu nedenle Atletico Madrid'in teklifini biraz daha yükseltebileceği de kaydedildi.

20 yaşındaki orta saha oyuncusu Trabzonspor forması altında şu ana kadar çıktığı 38 resmi maçta 8 gol atıp 15 de asist yaptı.

Kaynak: haberinburada