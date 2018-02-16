Afrin'de Ortaya Çıktı! Tam 5 Kilometre Uzunluğunda
Çöken Balkonun Altında Kalan İneği İtfaiye Kurtardı
Ypg, Esad'dan Afrin'i Korumak İçin Resmen Yardım İstedi
Halkbank Bin 300 Yeni Personel Alacak
Böcek İlacı Satan E-Ticaret Devine, 1,2 Milyon Dolar Ceza
Kayseri'de 5 Yaşındaki Çocuk Otomobil Direksiyonunda
Başbakan Sinyalini Vermişti! Gazeteci Deniz Yücel, Serbest Bırakıldı
X-Ray Cihazı Gösterdi! İngiltere'ye Giden Tır'da Şok Eden Görüntü
İki Kritik Görüşmenin Ardından Türkiye Ve Abd'den Ortak Deklarasyon!
Dünyanın En Pahalı Şehirleri Belli Oldu
İphone'ların Çökmesine Tek Bir Harf Neden Oluyor
Teröristlerin Korkulu Rüyası, Afrin Hattında Konuşlandı!
Gözlerin Çevrildiği Kritik Görüşme Sona Erdi! İşte İlk Açıklamalar
İngilizler, Ab İle Ticarette Türkiye'yi Örnek Alacak
Anestezi Öğrencisi, Staj Yaptığı Hastanenin Tuvaletinde İntihar Etti
Aranan Hükümlü, Baskın Saatine Bakınca Polislere Sitem Etti
Nokia Yine Dikiş Tutturamadı! 425 Çalışanı İşten Çıkarıyor
İspanyol Çift Ulusal Parkta Cinsel İçerikli Video Çekip İnternete Yükledi
İzmir'den Acı Haber! Eğitim Uçağı Düştü: 2 Pilot Şehit
Bahçelievler'de Beyaz Eşya Mağazasında 10 Bin Liralık Soygun

İspanyol Çift Ulusal Parkta Cinsel İçerikli Video Çekip İnternete Yükledi

İSPANYOL ÇİFT ULUSAL PARKTA CİNSEL İÇERİKLİ VİDEO ÇEKİP İNTERNETE YÜKLEDİ

İspanya'da bulunan ünlü bir ulusal parkta çekilen 13 dakikalık cinsel içerikli film ülkede olay yarattı. Kimselere yakalanmadan kendi videolarını çekip internete yükleyen ikiliye para cezası verilecek.

Tarih : 16 Şubat 2018, 12:20
Puan Ver : İspanyol Çift Ulusal Parkta Cinsel İçerikli Video Çekip İnternete Yükledi(8/10)4

İspanyol çift, ülkede bulunan Penyal d'Ifac Ulusal Parkı'nda cinsel içerikli film çekti. Çiftin 100 ile 600 euro arasında para cezasına çarptırılacağı açıklandı.

140 BİN KEZ İZLENDİ

Bölgenin oldukça popüler bir yer olmasına rağmen çiftin kimse tarafından görülmediği öğrenilirken, çiftin videosu 140 bin defa görüntülendi.

13 DAKİKALIK VİDEO ÜNLÜ BİR SİTEYE YÜKLENDİ

Yılda yaklaşık 170 bin ziyaretçiye sahip milli parkta ilişkiye girerek bunu videoya kaydeden cesur çift, 13 dakikalık bu kaydı popüler bir cinsel içerikli film sitesine yükledi.

PEK ÇOK ŞİKAYET VAR

Videoda kadının adı Alexa Tomas olarak geçmesine rağmen bunun takma isim olduğu ve çiftin kimliğinin henüz tespit edilemediği açıklandı. Calpe Belediye Meclisi bu uygunsuz davranış ile ilgili şikayetler aldığını açıkladı.

Bu durum İspanya'nın popüler turistik mekanlarında, açık havada gerçekleşen ilk cinsel ilişki skandalı değil. Daha önce de benzer durumlarla karşılaşılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İspanyol  Çift  Ulusal  Parkta  Cinsel  İçerikli  Video  Çekip  İnternete  Yükledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER