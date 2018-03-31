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İspanyol Basınını Şaşkına Çevirdi: Emre'ye Ne Oluyor
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İspanyol basınını şaşkına çevirdi: Emre'ye ne oluyor

İSPANYOL BASININI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ: EMRE'YE NE OLUYOR

İspanyol basını, Şubat ayında takımın en iyisi olarak gösterilen Emre Mor'un şimdi kadroya girememesine dikkat çekti, "Emre'ye ne oluyor?" başlığını attı.

Tarih : 31 Mart 2018, 12:00
Puan Ver : İspanyol Basınını Şaşkına Çevirdi: Emre'ye Ne Oluyor(5/10)1

İspanya La Liga'da Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Emre Mor, milli takım arasından önce Malaga maçının kadrosuna alınmadıktan sonra bu hafta da Athletic Bilbao maçının kadrosunda da kendisine yer bulamadı. Yüksek ateşi nedeniyle Milli Takım'a da katılamayacağını Twitter hesabından açıklayan Emre Mor, İspanya basınında da gündeme geldi.

"ŞUBAT AYINDA EN İYİYDİ, ŞİMDİ KADROYA GİREMİYOR"

El Mundo Deportivo'da yer alan "Emre Mor'a neler oluyor?" başlıklı haberde şubat ayında takımın en iyi oyuncusu olarak gösterilen Emre Mor'un kadroya girmekte zorlandığı ifade edildi. 20 yaşındaki milli futbolcu, Türkiye A Milli Takımı'nın İrlanda ve Karadağ ile oynadığı hazırlık karşılaşmalarında da görev alamamıştı. Mircea Lucescu, Emre Mor'un kadroda olmaması hakkında "Emre çok hasta, ateşi 39'a kadar çıkmıştı. Ona da yazık tabii…" sözlerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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