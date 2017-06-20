İSPANYOL BASININDAN ARDA TURAN İDDİASI
İspanya'nın Marca gazetesi verdiği haberde Barcelona forması giyen Arda Turan'ın kulübü zor durumda bırakacağını yazdı.
Arda'nın takımdan kesin olarak gönderileceğini ve oyuncunun bu durumdan haberi olduğunu belirten Marca, buna rağmen Arda'nın takımdan ayrılmak istemediğini ve Katalan kulübünü zorlayacağını yazdı.
Barcelona'nın yeni teknik patronu Valverde'de tarafından önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünülmeyen 8 oyuncudan biri olan Arda Turan için herhangi bir teklifin olmadığını belirten Marca gazetesi, Arda'nın 12 Temmuz'da takım ile topbaşı yapacağını belirtti.
kaynak:sabah
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