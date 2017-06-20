

Arda'nın takımdan kesin olarak gönderileceğini ve oyuncunun bu durumdan haberi olduğunu belirten Marca, buna rağmen Arda'nın takımdan ayrılmak istemediğini ve Katalan kulübünü zorlayacağını yazdı.







Barcelona'nın yeni teknik patronu Valverde'de tarafından önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünülmeyen 8 oyuncudan biri olan Arda Turan için herhangi bir teklifin olmadığını belirten Marca gazetesi, Arda'nın 12 Temmuz'da takım ile topbaşı yapacağını belirtti.







kaynak:sabah