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ispanyol basınından arda turan iddiası

İSPANYOL BASININDAN ARDA TURAN İDDİASI

İspanya'nın Marca gazetesi verdiği haberde Barcelona forması giyen Arda Turan'ın kulübü zor durumda bırakacağını yazdı.

Tarih : 20 Haziran 2017, 13:47
Puan Ver : İspanyol Basınından Arda Turan İddiası(8/10)10


Arda'nın takımdan kesin olarak gönderileceğini ve oyuncunun bu durumdan haberi olduğunu belirten Marca, buna rağmen Arda'nın takımdan ayrılmak istemediğini ve Katalan kulübünü zorlayacağını yazdı.



Barcelona'nın yeni teknik patronu Valverde'de tarafından önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünülmeyen 8 oyuncudan biri olan Arda Turan için herhangi bir teklifin olmadığını belirten Marca gazetesi, Arda'nın 12 Temmuz'da takım ile topbaşı yapacağını belirtti.



 



kaynak:sabah








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