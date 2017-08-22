İSPANYOL BASINI, ENES ÜNAL'A İLK MAÇINDA SIFIR PUAN VERDİ
İspanyol basını, Villarreal'deki ilk maçına çıkan Enes Ünal'a sıfır puan verdi, takımın en etkisiz isimlerinden biri olarak gösterdi.
Villarreal'in Levante ile deplasmanda karşı karşıya geldiği ve 1-0 mağlup olduğu ilk 11'de forma şansı bulan 20 yaşındaki forvet Enes Ünal, etkili olamadı.
Skorer'in haberine göre; Marca gazetesi maçta forma giyen futbolcular için yaptığı yıldız tablosunda milli futbolcu için herhangi bir puanı layık görmedi, sıfır verdi. Enes Ünal, Sansone ve Rukavina ile birlikte maçın et etkisiz isimlerinden biri olarak gösterildi.
Kaynak: haberinburada
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