İspanya'nın en önemli spor gazetelerinden Mundo Deportivo, Barcelona'nın, Arda Turan'ı isteyen Arsenal'den para yerine Mesut Özil'i istediğini yazdı.

İspanyol spor medyasının önemli gazetelerinden Mundo Deportivo, Barcelona ile Arsenal'in Arda Turan-Mesut Özil takasının görüşüldüğünü iddia etti.

BARÇA ARDA'YI VERİP MESUT'U ALMAK İSTİYOR

Haberde Arsenal'in Arda Turan'la ilgilendiği ve 25 milyon Euro'luk bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtilirken Barcelona'nın karşı bir teklif sunarak Arda Turan ile Mesut Özil'in takasını önerdiği öne sürüldü.

Haberde ayrıca Jorge Mendes'in Arda'nın Monaco'ya transferi için Barcelona'yla görüştüğü de belirtiliyor.

DİĞER İDDİA MONACO

Son günlerde ortaya atılan ve Avrupa futbolunda gündemi meşgul eden iddiaya göre Arda Turan, Monaco'yla temas halinde... Geçtiğimiz yıl Fransa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Monaco kadrosundaki birçok yıldızı dünya devlerine satmıştı. Neymar ve Mbappe gibi süper yıldızları kadrosuna katan PSG'ye karşı daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Monaco'nun Arda Turan transferi için çok istekli olduğu konuşuluyordu.

Öte yandan 2013/2014 sezonundan bu yana Arsenal forması giyen Mesut Özil'in sözleşmesi 30 Haziran 2018'de sona eriyor.

Arsenal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 28 yaşındaki Türk asıllı Alman oyuncunun ismi Barcelona, Real Madrid ve Borussia Dortmund gibi birçok Avrupa kulübü ile anılıyor.

ARDA'NIN İSMİ GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Barcelona'da teknik direktörlüğe Ernesto Valverde'nin getirilmesiyle birlikte takımda forma şansı azalan Arda Turan'ın adı geçtiğimiz haftalarda Galatasaray ile de anılıyordu.

Türk ve İspanyol medyasına yansıyan haberlerde Galatasaray ile Barcelona'nın görüştüğü ve Arda'nın da Galatasaray'a sıcak bakması nedeniyle fiyat konusunda masaya oturulduğu konuşuluyordu.

Kaynak: haberinburada