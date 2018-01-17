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İspanyol Basını: Arda Barcelona'da Hiçbir Etki Bırakmadı, Tam Bir Çöküş

İSPANYOL BASINI: ARDA BARCELONA'DA HİÇBİR ETKİ BIRAKMADI, TAM BİR ÇÖKÜŞ

İspanyol basını, Medipol Başakşehir'e kiralanan Arda Turan hakkında "Takıma hiçbir etkisi olmadı, bedavaya gitti. Tam bir çöküş." ifadelerini kullandı.

Tarih : 17 Ocak 2018, 03:20
Puan Ver : İspanyol Basını: Arda Barcelona'da Hiçbir Etki Bırakmadı, Tam Bir Çöküş(5/10)1

Milli futbolcu Arda Turan'ın İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e kiralanması, İspanyol basınında yankı uyandırdı.

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden Marca, söz konusu transfere ilişkin, "Arda Turan'ın batışı" başlığıyla bir haber yayımladı.

"HİÇBİR ETKİ BIRAKMADI, BEDAVAYA GİTTİ"

Haberde, Atletico Madrid'deki başarısının ardından Barcelona'ya yıldız unvanıyla imza atan milli futbolcunun performansı eleştirilerek, "Arda Turan Barcelona'da hiçbir etki bırakmadı ve bedavaya gitti." yorumu yapıldı.

"TRANSFER BAŞINDAN BERİ ÇARPIK"

Attığı imzanın ardından Barcelona'nın transfer yasağı nedeniyle ilk 6 ay forma giyemeyen Arda Turan'ın hayal kırıklığına yol açtığı kaydedilen haberde, söz konusu transferin yapılış şeklinin başından "çarpık" olduğu savunuldu.

"LUIS ENRIQUE UNUTTU"

Haberde, Arda Turan'ın 35 milyon avroluk bonservis bedeliyle Barcelona tarihindeki en pahalı dokuzuncu oyuncu olduğu ve geçen sezon takımdaki sakat oyuncuların fazlalığı dolayısıyla kadroya girdiği ifade edilerek, "İspanya Süper Kupası'ndaki iyi performansı nedeniyle Barcelona'daki en iyi dönemini yaşadı. Ancak bu kısa süreli bir seraptı ve bir kez daha Luis Enrique tarafından unutuldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

"TAM BİR ÇÖKÜŞ"

Arda'nın Barcelona formasıyla 10 kez sakatlık sorunu yaşaması ve bu sezon takımdan dışlanarak maçlarda süre alamaması nedeniyle gözden kaybolduğu yorumu yapılan haberde, "Arda Turan, Barcelona'yla devam eden sözleşmesinin geri kalanında Medipol Başakşehir'e gitti ve Katalan temsilcisi bu transferden tek bir avro alamadı. Bir dönem gezegenin en çok istenen oyuncuları arasındaydı. Tam bir çöküş." ifadeleri kullanıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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