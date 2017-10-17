İSPANYA'YA AİT SAVAŞ UÇAĞI, MADRİD YAKINLARINDA DÜŞTÜ
İspanya'ya ait F-18 savaş uçağı, Madrid'de kalkış manevraları yaparken düştü. Uçağın pilotu hayatını kaybetti. Düşen uçağın enkazından dev bir alev topunun çıktığı görülüyor.
İspanya Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerine ait F18 tipi savaş uçağının Madrid yakınlarında düştüğünü açıkladı.
Torrejon Askeri Üssü'nde düşen uçağın pilotunun öldüğü açıklandı.
OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜ
Bölgeden gelen ilk fotoğrafta düşen uçağın enkazından deva bir alev topunun çıktığı görülüyor.
Kaynak: haberinburada
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