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İspanya'ya Ait Savaş Uçağı, Madrid Yakınlarında Düştü

İSPANYA'YA AİT SAVAŞ UÇAĞI, MADRİD YAKINLARINDA DÜŞTÜ

İspanya'ya ait F-18 savaş uçağı, Madrid'de kalkış manevraları yaparken düştü. Uçağın pilotu hayatını kaybetti. Düşen uçağın enkazından dev bir alev topunun çıktığı görülüyor.

Tarih : 17 Ekim 2017, 14:30
Puan Ver : İspanya'ya Ait Savaş Uçağı, Madrid Yakınlarında Düştü(10/10)6

İspanya Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerine ait F18 tipi savaş uçağının Madrid yakınlarında düştüğünü açıkladı.

Torrejon Askeri Üssü'nde düşen uçağın pilotunun öldüğü açıklandı.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜ

Bölgeden gelen ilk fotoğrafta düşen uçağın enkazından deva bir alev topunun çıktığı görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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