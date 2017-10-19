Petrol İşleme Lisansı Sahipleri, Lpg İthal Edebilecek
El Değmemiş Eski Paraları 3 Bin Liradan Satıyor
İspanya'nın Katalonya'ya Tandıdığı Süre Doldu! Özerklik Askıya Alınıyor
Bizi Zorla Evlendirdiler Diyen Berke'ye Esra Erol'dan Sert Yanıt
Rapaic'in Oğlu, Fenerbahçe'yle Anlaştı
Erdoğan'dan Haşdi Şabi Yorumu: Garip Bir Örgüt
Atlasglobal Ve Klm, Ortak Uçuş İçin Anlaşma İmzaladı
Mahkumların İdam Öncesi En Çok Kullandıkları Kelimeler İncelendi
İki Dev, Genç Yıldız İçin Karşı Karşıya Geldi
2018 Bütçesinde Toplam Harç Gelirleri Yüzde 27 Artacak
Abd'yi Karıştıran İddia: Melania Trump Dublör Mü Kullanıyor?
Kenan İmirzalıoğlu'nun Reddettiği Teklifi Kıvanç Tatlıtuğ Da Geri Çevirmiş
Altın Güne Düşüşle Başladı
Keremcem, Kendisinden 15 Yaş Küçük Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi
Küçükkaya'nın Bylock İftirasına Çok Sert Çıktı: Bizzat Takip Edeceğim
Abdullah Avcı'ya Basın Toplantısında İlginç Soru: Erdoğan Maçı İzleyecek Mi
Ampute Milli Takımı Eski Hocasına Verilen Maaş Geri İsteniyor
Avusturya Polisi, Havalimanındaki Türk Yolcuları Köpeklerle Aradı!
Barzani Ateşle Oynuyor! Kürtler, Kerkük'te Ayaklandı
Rıdvan Dilmen, Cenk Tosun'dan Ümidini Kesti: Daha Fazlasını Yapamaz

İspanya'nın Katalonya'ya Tandıdığı Süre Doldu! Özerklik Askıya Alınıyor

İSPANYA'NIN KATALONYA'YA TANDIDIĞI SÜRE DOLDU! ÖZERKLİK ASKIYA ALINIYOR

İspanya'nın, Katalonya Özerk bölgesi liderine bağımsızlık isteğinden vazgeçmesi için verdiği sürenin dolmasıyla, Katalonya'nın özerkliğinin askıya alınması için düğmeye basıldı.

Tarih : 19 Ekim 2017, 13:00
Puan Ver : İspanya'nın Katalonya'ya Tandıdığı Süre Doldu! Özerklik Askıya Alınıyor(9/10)5

Katalonya lideri Carles Puigdemont, İspanya Başbakanı'na gönderdiği mektupta kendileriyle görüşmemesi halinde bağımsızlık ilan edeceklerini söyledi. Öte yandan İspanya'nın, Katalonya için verdiği sürenin dolmasıyla, özerkliğin askıya alınması için harekete geçildi.

ÖZEKLİĞİ ASKIYA ALINACAK

Madrid'in verdiği sürenin dolmasının ardından, İspanya'da Katalonya'nın durumu bugün yapılan açıklamayla belli oldu. İspanya Başbakanlık Ofisi, Katalonya'nın özerkliğini askıya alacak Anayasa'nın 155. maddesini devreye sokacaklarını duyurdu.

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi liderine bağımsızlık isteğinden vazgeçmesi için verilen süre, Sabah 10'da doldu. İspanya Başbakanlık Ofisi, Katalonya'nın özerkliğini askıya alacak Anayasa'nın 155. maddesini devreye sokacaklarını duyurdu.

"BAĞIMSIZLIK İLANI İÇİN OYLAMA YAPILABİLİR"

Kendilerine verilen süre dolmadan önce İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a gönderdiği mektubu kamuoyuna duyuran Katalonya Özerk Bölgesi lideri Carles Puigdemont, Madrid'in kendileriyle görüşmeyi reddetmesi durumunda, özerk parlamentonun bağımsızlık ilanı için oylama yapabileceğini söyledi.

CUMARTESİ GÜNÜ BÜYÜK BİR GÖSTERİ BEKLENİYOR

Puigdemont, 1 Ekim'de yapılan tartışmalı referandumun ardından İspanya hükümetine bağımsızlık ilan edeceğini söylemiş, fakat resmi olarak konuya tam bir açıklık getirmemişti.Referandumu geçersiz ve anayasaya aykırı kabul eden Madrid hükümeti, Carles Puigdemont'tan net yanıt beklediklerini belirterek bu sabaha kadar süre tanımıştı.

İspanya'nın en fazla turist çeken özerk bölgesi Katalonya hem bağımsızlık yanlısı gösterilere, hem de iki bağımsızlık yanlısı liderin tutuklanmasının ardından başlayan grevlere ev sahipliği yapıyor. Cumartesi günü de büyük bir gösteri düzenlenmesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İspanya  Nın  Katalonya  Ya  Tandıdığı  Süre  Doldu  Özerklik  Askıya  Alınıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER