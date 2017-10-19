Katalonya lideri Carles Puigdemont, İspanya Başbakanı'na gönderdiği mektupta kendileriyle görüşmemesi halinde bağımsızlık ilan edeceklerini söyledi. Öte yandan İspanya'nın, Katalonya için verdiği sürenin dolmasıyla, özerkliğin askıya alınması için harekete geçildi.

ÖZEKLİĞİ ASKIYA ALINACAK

Madrid'in verdiği sürenin dolmasının ardından, İspanya'da Katalonya'nın durumu bugün yapılan açıklamayla belli oldu. İspanya Başbakanlık Ofisi, Katalonya'nın özerkliğini askıya alacak Anayasa'nın 155. maddesini devreye sokacaklarını duyurdu.

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi liderine bağımsızlık isteğinden vazgeçmesi için verilen süre, Sabah 10'da doldu. İspanya Başbakanlık Ofisi, Katalonya'nın özerkliğini askıya alacak Anayasa'nın 155. maddesini devreye sokacaklarını duyurdu.

"BAĞIMSIZLIK İLANI İÇİN OYLAMA YAPILABİLİR"

Kendilerine verilen süre dolmadan önce İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a gönderdiği mektubu kamuoyuna duyuran Katalonya Özerk Bölgesi lideri Carles Puigdemont, Madrid'in kendileriyle görüşmeyi reddetmesi durumunda, özerk parlamentonun bağımsızlık ilanı için oylama yapabileceğini söyledi.

CUMARTESİ GÜNÜ BÜYÜK BİR GÖSTERİ BEKLENİYOR

Puigdemont, 1 Ekim'de yapılan tartışmalı referandumun ardından İspanya hükümetine bağımsızlık ilan edeceğini söylemiş, fakat resmi olarak konuya tam bir açıklık getirmemişti.Referandumu geçersiz ve anayasaya aykırı kabul eden Madrid hükümeti, Carles Puigdemont'tan net yanıt beklediklerini belirterek bu sabaha kadar süre tanımıştı.

İspanya'nın en fazla turist çeken özerk bölgesi Katalonya hem bağımsızlık yanlısı gösterilere, hem de iki bağımsızlık yanlısı liderin tutuklanmasının ardından başlayan grevlere ev sahipliği yapıyor. Cumartesi günü de büyük bir gösteri düzenlenmesi bekleniyor.

Kaynak: haberinburada