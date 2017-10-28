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İspanya'nın Görevine Son Verdiği Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı, Meydan Okudu: Kararı Tanımıyoruz

İSPANYA'NIN GÖREVİNE SON VERDİĞİ KATALONYA ÖZERK YÖNETİMİ BAŞKANI, MEYDAN OKUDU: KARARI TANIMIYORUZ

Bağımsızlık ilanı sonrası görevden alınan Katalonya Başkanı Puigdemont, İspanya'nın aldığı kararları tanımadıklarını söyledi. Puigdemont konuşurken arkasında İspanya bayrağı yoktu.

Tarih : 28 Ekim 2017, 19:20
Puan Ver : İspanya'nın Görevine Son Verdiği Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı, Meydan Okudu: Kararı Tanımıyoruz(5/10)1

Bağımsızlık ilanı sonrası görevine son verilen Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'tan krizi daha da tırmandıracak bir açıklama geldi.

"DEMOKRASİYE AYKIRI"

Puigdemont, merkezi hükümetin Katalonya'yı doğrudan yönetme kararının yürürlüğe girmesinin ardından ilk kez konuştu. Katalan televizyonu TV3'te yayınlanan konuşmasında Puigdemont, merkezi hükümete bölgeye doğrudan müdahale hakkı veren anayasanın 155. maddesinin işleme konulmasının, Katalanların iradesine bir saldırı ve demokrasiye aykırı olduğunu ifade etti.

"KARARI TANIMIYORUZ"

Merkezi hükümetin aldığı kararları tanımadıklarını açıklayan Puigdemont, Katalanların, "yeni cumhuriyetlerini" sorumluluk içinde savunmaya devam etmesini istedi.

"KATALANLAR KARARA KARŞI DURSUN"

Katalanlara tepkilerini şiddete başvurmadan, demokratik yollardan göstermeye çağıran Puigdemont, "Özgür bir ülke inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

ARKASINDA İSPANYA BAYRAĞI YOKTU

Öte yandan Puigdemont'un konuşması sırasında arkasında Katalan ve Avrupa Birliği (AB) bayraklarına yer verilirken, İspanya bayrağının bulunmaması dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Katalonya Merkezi Yönetimi Parlamentosu, dün yapılan oylamada bağımsızlık ilan etmiş, merkezi hükümet de buna tepki olarak Puigdemont dahil Katalan yetkilileri görevden almış ve bölgeyi doğrudan kontrol etmeye başlamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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