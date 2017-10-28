İSPANYA'NIN GÖREVİNE SON VERDİĞİ KATALONYA ÖZERK YÖNETİMİ BAŞKANI, MEYDAN OKUDU: KARARI TANIMIYORUZ
Bağımsızlık ilanı sonrası görevden alınan Katalonya Başkanı Puigdemont, İspanya'nın aldığı kararları tanımadıklarını söyledi. Puigdemont konuşurken arkasında İspanya bayrağı yoktu.
Bağımsızlık ilanı sonrası görevine son verilen Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'tan krizi daha da tırmandıracak bir açıklama geldi.
"DEMOKRASİYE AYKIRI"
Puigdemont, merkezi hükümetin Katalonya'yı doğrudan yönetme kararının yürürlüğe girmesinin ardından ilk kez konuştu. Katalan televizyonu TV3'te yayınlanan konuşmasında Puigdemont, merkezi hükümete bölgeye doğrudan müdahale hakkı veren anayasanın 155. maddesinin işleme konulmasının, Katalanların iradesine bir saldırı ve demokrasiye aykırı olduğunu ifade etti.
"KARARI TANIMIYORUZ"
Merkezi hükümetin aldığı kararları tanımadıklarını açıklayan Puigdemont, Katalanların, "yeni cumhuriyetlerini" sorumluluk içinde savunmaya devam etmesini istedi.
"KATALANLAR KARARA KARŞI DURSUN"
Katalanlara tepkilerini şiddete başvurmadan, demokratik yollardan göstermeye çağıran Puigdemont, "Özgür bir ülke inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
ARKASINDA İSPANYA BAYRAĞI YOKTU
Öte yandan Puigdemont'un konuşması sırasında arkasında Katalan ve Avrupa Birliği (AB) bayraklarına yer verilirken, İspanya bayrağının bulunmaması dikkat çekti.
NE OLMUŞTU?
Katalonya Merkezi Yönetimi Parlamentosu, dün yapılan oylamada bağımsızlık ilan etmiş, merkezi hükümet de buna tepki olarak Puigdemont dahil Katalan yetkilileri görevden almış ve bölgeyi doğrudan kontrol etmeye başlamıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
- New York'taki Patlama Anı Kamerada!
- Yıldırım: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aramaya Cesaret Edemedi
- Tartıştığı Karısını Başına 4 El Ateş Ederek Öldürdü, Çocukları Ağabeyine Bırakıp Polisi Bekledi
- Kılıçdaroğlu: Haram Lokma Yiyen Belediye Başkanını Yaşatmam!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar