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İspanya'nın Efsane Kalecilerinden Canizares'in 5 Yaşındaki Oğlu Hayatını Kaybetti
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İspanya'nın Efsane Kalecilerinden Canizares'in 5 Yaşındaki Oğlu Hayatını Kaybetti

İSPANYA'NIN EFSANE KALECİLERİNDEN CANİZARES'İN 5 YAŞINDAKİ OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Real Madrid ve Valencia'nın eski file bekçisi Santiago Canizares sosyal medya hesabından 5 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Tarih : 23 Mart 2018, 17:30
Puan Ver : İspanya'nın Efsane Kalecilerinden Canizares'in 5 Yaşındaki Oğlu Hayatını Kaybetti(6/10)2

Real Madrid ve Valencia'nın efsane kalecilerinden Santiago Canizares, sosyal medya hesabından acı bir haber paylaştı.

İSPANYA YASA BOĞULDU

İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen eski kaleci, nadir görülen bir hastalığı olan 5 yaşındaki oğlunun ölüm haberini verdi.

Bu haber sonrası futbolseverler İspanyol eldivene taziye mesajları atarken, İspanya da yasa boğuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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