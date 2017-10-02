İSPANYA'DAN KATALONYA'YA GÖZDAĞI: BAĞIMSIZLIK İLAN EDİLİRSE, ÖZERKLİK ASKIYA ALINABİLİR
Olaylı referandumla ilgili açıklama yapan İspanya Adalet Bakanı Alberto Ruiz-Gallardon, "Katalonya bağımsızlık ilan ederse, özerklik askıya alınabilir." dedi.
İspanya Adalet Bakanı Alberto Ruiz-Gallardon, dün gerçekleşen olaylı referandumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı, Katalonya'nın bağımsızlık ilan etmesi durumunda İspanya'nın anayasal gücünü kullanacağını söyledi.
ÖZERKLİK ASKIYA ALINABİLİR
İspanya anayasasının 155. maddesi, Madrid hükümetinin Katalonya'nın özerkliğini askıya almasına izin veriyor.
"BAĞIMSIZ BİR DEVLET KURMA HAKKI VERİYOR "
Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, dün yapılan referandumun ardından konuşmuş ve aldıkları sonucun kendilerine "bağımsız bir devlet kurma hakkı" verdiğini açıklamıştı.
Puigdemont, televizyonlardan yayınlanan açıklamasında, "Katalonya vatandaşları, yönetim biçimi cumhuriyet olan bağımsız bir devlet kurma hakkını kazandı. Halkımızın egemenliğini somutlaştıran referandum sonuçlarını kısa süre içinde Katalan parlamentosuna yollayacağız" demişti.
REFERANDUMDA YÜZDE 90 "EVET" ÇIKMIŞTI
İspanya'da Katalonya Özerk Yönetimi'nin gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumu sonrasında Katalonya hükümeti sandıktan yüzde 90 oranında 'Evet' oyu çıktığını açıklamıştı.
Kaynak: haberinburada
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