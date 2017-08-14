İSPANYA'DAKİ BOĞA FESTİVALİNDE BOĞA, SEYİRCİLERDEN BİRİNİ BOYNUZLADI
İspanya'da yapılan boğa festivalinde azgın bir boğa, festivale gelen ve bariyerlerin arkasından olayları seyreden bir seyirciyi boynuz darbesiyle havaya fırlattı. Seyirci hastaneye kaldırıldı.
İspnya'nın Calpe şehrinde her yıl yapılan boğa festivalinden kafesinden çıkarılıp caddeye salınan azgın boğa boynuzladığı bir adamı ağır yaraladı.
BARİYERİN ARASINA GİRİP ADAMI HAVAYA FIRLATTI
Sabah saatlerinde vatandaşlar caddeye bırakılan boğalardan korunmak için bariyerlerin arkasına saklandı. Bariyere doğru giden kızgın boğa bariyer boşluğundan bir adama boynuzlarını saplayıp adamı havaya fırlatıp yere çaktı.
Boğanın boynuz drrbesi ile yere çakılan adam, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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