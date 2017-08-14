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İspanya'daki Boğa Festivalinde Boğa, Seyircilerden Birini Boynuzladı

İSPANYA'DAKİ BOĞA FESTİVALİNDE BOĞA, SEYİRCİLERDEN BİRİNİ BOYNUZLADI

İspanya'da yapılan boğa festivalinde azgın bir boğa, festivale gelen ve bariyerlerin arkasından olayları seyreden bir seyirciyi boynuz darbesiyle havaya fırlattı. Seyirci hastaneye kaldırıldı.

Tarih : 14 Ağustos 2017, 18:40
Puan Ver : İspanya'daki Boğa Festivalinde Boğa, Seyircilerden Birini Boynuzladı(7/10)3

İspnya'nın Calpe şehrinde her yıl yapılan boğa festivalinden kafesinden çıkarılıp caddeye salınan azgın boğa boynuzladığı bir adamı ağır yaraladı.

BARİYERİN ARASINA GİRİP ADAMI HAVAYA FIRLATTI

Sabah saatlerinde vatandaşlar caddeye bırakılan boğalardan korunmak için bariyerlerin arkasına saklandı. Bariyere doğru giden kızgın boğa bariyer boşluğundan bir adama boynuzlarını saplayıp adamı havaya fırlatıp yere çaktı.

Boğanın boynuz drrbesi ile yere çakılan adam, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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