

İspanya'nın başkenti Madrid'de toplu taşıma araçlarında erkeklerin bacaklarını açarak oturması yasaklandı.







Madrid belediyesinin toplu ulaşım şirketi EMT, metro ve otobüslerde erkeklerin bacaklarını toplaması için tabelalar ve ilanlar yerleştirdi.







Türkiye'de de 2014 yılında #yerimiişgaletme ve #bacaklarınıtopla etkiketleriyle Twitter'da kampanya başlatılmış ve kadınlar metrobüs, otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarında erkekler tarafından rahatsız edildiklerini gösteren fotoğrafları paylaşmıştı.







kaynak:milliyet