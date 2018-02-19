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İspanya'da şike skandalı! 24 kişi gözaltına alındı

İSPANYA'DA ŞİKE SKANDALI! 24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İspanya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda üçüncü ve dördüncü kademe liglerde şike yaptıkları iddiasıyla 24 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 19 Şubat 2018, 20:30
Puan Ver : İspanya'da Şike Skandalı! 24 Kişi Gözaltına Alındı(10/10)6

İspanya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda üçüncü (Segunda B) ve dördüncü (Tercera) kademe liglerde şike yaptıkları iddiasıyla 24 kişi gözaltına alındı.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin haberine göre, ulusal polis ve Europol iş birliğiyle Barcelona, Albacete ve Badajoz kentlerinde sabah erken saatlerde eş zamanlı baskınlar yapıldı.

ÇİN BAHİS PİYASASI İ ÇİN ŞİKE YAPILDIĞI BELİRTİLİYOR

Operasyonlarda şu ana kadar 24 kişi gözaltına alınırken, liderliğini iki eski futbolcunun yürüttüğü şebekenin, üçüncü ve dördüncü kademe liglerdeki maçlarda Çin bahis piyasası için şike yaptığı belirtiliyor.

İsimleri açıklanmayan eski futbolcuların, maçlarda görev yapan oyuncuları penaltı veya korner yapmaya zorladığı ifade edildi.

İspanya'da Nisan 2017'de şike şüphesiyle 5 kişi hakkında soruşturma açılmış, 2016'da da 34 kişi tenis maçlarında şike yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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