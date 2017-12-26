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İspanya'da Oynayan Enes Ünal, Takımı Villarreal'e Dönüyor

İSPANYA'DA OYNAYAN ENES ÜNAL, TAKIMI VİLLARREAL'E DÖNÜYOR

İspanya Liginde Levante'ye kiralanan Enes Ünal, devre arasında takımı Villarreal'e dönecek.

Tarih : 26 Aralık 2017, 16:20
Puan Ver : İspanya'da Oynayan Enes Ünal, Takımı Villarreal'e Dönüyor(10/10)6

La Liga'nın ilk yarısında Levante'ye kiralık olarak gönderilen Enes Ünal, Villarreal'in kampına katılacak. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre Enes, 29 Aralık'ta kampa katılacak.

7 MAÇTA 1 GOL 1 ASİST

Enes Ünal, Vilarreal'de 9 maçta 1 asistlik performans ortaya koyarken, Levante'de ise 7 maçta 1 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.

20 yaşındaki golcü, Bursaspor'da parladıktan sonra Manchester City, Genk, NAC Breda ve Twente formaları giydikten sonra Vilarreal'in yolunu tutmuştu.

Kaynak: Ajansspor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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