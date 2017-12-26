İSPANYA'DA OYNAYAN ENES ÜNAL, TAKIMI VİLLARREAL'E DÖNÜYOR
İspanya Liginde Levante'ye kiralanan Enes Ünal, devre arasında takımı Villarreal'e dönecek.
La Liga'nın ilk yarısında Levante'ye kiralık olarak gönderilen Enes Ünal, Villarreal'in kampına katılacak. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre Enes, 29 Aralık'ta kampa katılacak.
7 MAÇTA 1 GOL 1 ASİST
Enes Ünal, Vilarreal'de 9 maçta 1 asistlik performans ortaya koyarken, Levante'de ise 7 maçta 1 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.
20 yaşındaki golcü, Bursaspor'da parladıktan sonra Manchester City, Genk, NAC Breda ve Twente formaları giydikten sonra Vilarreal'in yolunu tutmuştu.
Kaynak: Ajansspor
Kaynak: haberinburada
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