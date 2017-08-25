İSPANYA'DA MÜSLÜMAN KADINA İNTİKAM DAYAĞI!
Barselona saldırısının ardından İspanya'nın başkenti Madrid'te eli kanlı bir çete tarafından Müslüman bir kadın 'intikam' gerekçesiyle öldüresiye dövüldü.
İspanya'da Müslüman bir kadın, Barselona saldırısının ardından 'intikam' gerekçesiyle öldüresiye dövüldü.
ALDIĞI DARBELERDEN DOLAYI ŞOKA GİRDİ
İspanya'nın başkenti Madrid'in Usera bölgesinde 38 yaşındaki Müslüman kadın bir çete tarafından öldüresiye dövüldü.
Usera bölgesindeki metro istasyonunun dışında dövülen Müslüman kadın, vücudunda oluşan yara, morluk ve geçirdiği şok nedeniyle tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
POLİS "NEFRET SUÇU" DEDİ
İspanyol polisi olayı Barselona saldırılarından kaynaklanan 'nefret suçu' olarak değerlendirdi.
BARCELONA'DA TERÖR SALDIRISI
Barcelona'da bir minibüs, turistik bölge La Rambla'da kalabalığın arasına dalmış, saldırıda 14 kişi hayatını kaybetmiş,100 kişi ise yaralanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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