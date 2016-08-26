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ispanya'da kokain skandalı!

İSPANYA'DA KOKAİN SKANDALI!

İspanya 1. Futbol Ligi kulüplerinden Granada, yeni transferlerinden Jose Angulo'nun doping yaptığının belli olması üzerine sözleşmesini askıya aldı.

Tarih : 26 Ağustos 2016, 09:29
Puan Ver : İspanya'da Kokain Skandalı!(0/10)


Granada kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Jose Angulo'ya uygulanan bir doping testinden pozitif sonuç çıktığının Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından kendilerine resmi olarak bildirildiği kaydedildi.








Etiketler: İspanya  Da  Kokain  Skandalı    haber

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