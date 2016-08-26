İSPANYA'DA KOKAİN SKANDALI!
İspanya 1. Futbol Ligi kulüplerinden Granada, yeni transferlerinden Jose Angulo'nun doping yaptığının belli olması üzerine sözleşmesini askıya aldı.
Granada kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Jose Angulo'ya uygulanan bir doping testinden pozitif sonuç çıktığının Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından kendilerine resmi olarak bildirildiği kaydedildi.
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