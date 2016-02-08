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ispanya'da 'ışid hücresine baskın'

İSPANYA'DA 'IŞİD HÜCRESİNE BASKIN'

İspanya'da polis, yaptığı baskınlarda, IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) ve diğer cihatçı gruplarla ilişkisi olduğu iddia edilen yedi kişiyi gözaltına altı.

Tarih : 08 Şubat 2016, 09:23
Puan Ver : İspanya'da 'ışid Hücresine Baskın'(6/10)7


Polis baskınları Valencia ve Alicante kentleri ile Kuzey Afrika'da İspanya'ya bağlı özerk bir kent olan Ceuta'da yapıldı.



Emniyet yetkilileri, bu kişilerin Irak ve Suriye'deki 'terörist' faaliyetler için lojistik destek sunduklarını söyledi.



Polis ayrıca, IŞİD'in, baskınlarda hedef alındığı belirtilen hücrenin liderinden, Irak ve Suriye'deki militanlar için "kadın temin etmesini" istediğini açıkladı.



Gözlatına alınanlardan dördünün Ürdün, Fas ve Suriye kökenli İspanya vatandaşları olduğu belirtiliyor.



Diğer iki kişininse Suriye ve Fas vatandaşları olduğu aktarılıyor.



Yetkililer yedinci şüpheli hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.



İspanya'da 2014'te başlayan IŞİD'le ilgili soruşturma devam ediyor.








Etiketler: İspanya  Da    Işid  Hücresine  Baskın      haber

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