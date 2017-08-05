İngiliz tatilciler, Barselona ve Mayorka'da saldırılara maruz kalıyor. Eylemci gruplar, turistlerin şehre zarar verdiğini ve şehrin pahalılaşmasına sebep olduklarını savunuyor.

Geçtiğimiz çarşamba günü, Mayorka marinadaki bir restorana saldırı gerçekleştiren ve içeri fişek atan grup, şehirde artık turistlerin hoş karşılanmayacağı konusunda uyarıda bulundu. Mayorka'daki eylemci grup, korkunç gösterilerin ardından ellerinde fişekler ve "Turizm Mayorka'yı öldürdü" yazılı afişlerle yürüyüş yapmaya başladı.

"SALDIRILARIN HEDEFİ TURİSTLER DEĞİL DEVLET YÖNETİCİLERİ"

Turizm yöneticilerinden biri, bu saldırıların turistlere değil makamlara yönelik olduğunu ifade etti. Anarşistlerin bu yeni saldırıları, bölgeye gelen Avrupalı turist sayısının azalmasına yol açacağı tahmin ediliyor. Eylemci ekibin liderlerinden biri, gazetecilere şu şekilde konuştu:

"Turistlere apartman dairelerini kiralayan insanlar nedeniyle şehir pahalılaşıyor ve konut sakinleri zorla evlerinden çıkartılıyor."

ANARŞİSTLER, DUVARLARA NEFRET SÖYLEMİ İÇEREN YAZILAR YAZDI

"Turizm şehri öldürüyor", "Turistler evinize gidin" ," Hoşgelmediniz" benzeri yazılarla şehrin her yerini doldurdular.

Kaynak: haberinburada