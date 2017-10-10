Katalan parlamentonsunun, bugün yapılacak oturumda tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi bekleniyor. Bloomberg, yapacağı konuşmada bağımsızlık ilan etmesi durumunda Katalan hükümeti lideri Carles Puigdemont'un gözaltına alınacağını duyurdu.

KATALAN LİDER, BAĞIMSIZLIĞI İLAN EDERSE GÖZALTINA ALINACAK

İspanya bugün tarihi günlerinden birini yaşıyor. 1981'de yaşanan başarısız askeri darbe girişiminden bu yana ülkenin gördüğü en büyük siyasi kriz olan Katalonya'da bugün bağımsızlık ilan edilmesi bekleniyor.

Bloomberg'in Madrid hükümetine yakın iki ayrı kaynağa dayandırdığı haberine göre, İspanyol polisi bağımsızlık ilan edilmesi durumunda Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti lideri Carles Puigdemont'u gözaltına almak için hazırlıklarını tamamladı. Katalan yerel polisinin Puigdemont'a kalkan olması durumuna hazırlık olarak bölgeye çok sayıda ulusal polis gücünün sevkedildiği belirtildi.

BAĞIMSIZLIK İLANININ SİNYALLERİNİ VERMİŞTİ

1 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen ve Madrid yönetimi tarafından yasadışı ilan edilen bağımsızlık referandumunun ardından Katalan hükümetinin lideri Carles Puigdemont, bugün yapılacak oturumda bağımsızlık ilan edileceğinin sinyallerini verdi.

Hükümet liderleri, yapılacak oturum öncesinde parlamento binasına ulaştılar.

Aslında Katalan parlamentosunun Pazartesi günü toplanarak bağımsızlık ilan etmesi bekleniyordu ancak İspanya Anayasa Mahkemesi, Pazartesi günü yapılması planlanan oturumu iptal edince, oturum Salı gününe ertelendi. Katalan hükümetinin sözcüsü, Puigdemont'un konuşmasıyla ilgili olarak gelen sorulara yanıt vermedi.

Puigdemont'un parlamentoda tek taraflı bağımsızlık ilan etmeyeceği ve sembolik bir konuşma yapacağı yönünde görüşler de bulunuyor.

"PARLAMENTO ADIM ATMAYACAK"

Katalan parlamentosunda görevli bir yetkili, yönetim kurulunun bağımsızlık referandumunda sonuçların alındığını ancak sonuçların en azından şimdilik normal parlamento usulleri ile sonuçlandırılmayacağını söyledi.

Meclis yetkilisi, parlamentonun oylama sonuçlarıyla ilgili herhangi bir adım atmayacağını da sözlerine ekledi.

KATALAN HÜKÜMETİNE YOĞUN BASKI

1 Ekim'den bu yana geçen süreçte ise Katalan hükümeti yoğun baskı altında kaldı. Sınır komşusu Fransa ve Almanya bağımsız Katalonya'yı tanımayacaklarını açıklarken, önemli şirketler ve bankalar merkezlerini Barselona'dan taşıyacakları yönünde açıklamalar yaptı.

Ancak İspanya'nın bir çok kentinde yapılan birlik yanlısı gösterilere ve Avrupa'nın birlikten yana tavrına rağmen Katalonya yönetimi geri atmadı. Katalonya Dış İlişkiler Temsilcisi Raul Romeva, parlamento oturumunun iptal edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Parlamento toplanacak ve tartışacak. Önemli bir tartışma olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Katalan parlamentosunun alacağı olası tek taraflı bağımsızlık ilanı kararı yasal olarak ilk aşamada bir etki yaratmayabilir. Çünkü böyle bir kararın alınması durumunda, İspanya Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı askıya alması bekleniyor. İspanya hükümeti ise böyle bir karar alınması durumunda, Katalonya'nın özerkliğinin askıya alınarak merkezden yönetime geçilebileceği yönünde açıklamalar yapmıştı.

1 Ekim'de yapılan ve İspanya yönetimi tarafından illegal olduğu belirtilen bağımsızlık referandumunda yüzde 90 oranında 'Evet' oyu çıkmıştı. 2 milyon 262 bin 424 oy pusulasından 2 milyon 20 bin 144'ünün 'Evet' olduğu belirlenmişti. Öte yandan referandumda yaşanan şiddet olaylarında yüzlerce kişi yaralanmıştı. Polisler Katalanların oy kullanmasını önlemek amacıyla plastik mermi kullanmıştı.

AB'DEN DİYALOG ÇAĞRISI

AB Komisyonu, İspanya ve Katalan yönetimlerine diyalog çağrısı yaptı.

Kaynak: haberinburada