İSPANYA'DA FUTBOLCUNUN CİNSEL ORGANINA, MAÇTA ALDIĞI DARBE SONRASI 10 DİKİŞ ATILDI
İspanya 2. Liginde forma giyen Bittolo, maçta cinsel organına aldığı darbe sonrasında hastanelik oldu. 27 yaşındaki futbolcunun cinsel organına 10 dikiş atıldı.
İspanya 2. Ligi'nde Albacete ile Huesca arasında oynanan maçta talihsiz bir olay yaşandı.
Golsüz devam eden mücadelenin son bölümünde Albacete'li Mariano Bittolo ile takım arkadaşı Roman Zozulya hava topu savunması yaptıkları sırada çarpıştı. Maça devam edemeyen futbolcu, yerini takım arkadaşına bırakırken apar topar hastaneye kaldırıldı.
KULÜP DOKTORU AÇIKLADI: 10 DİKİŞ ATILACAK
Kulüp doktoru Rodriguez, maç sonunda ise "Cinsel organına 10 dikiş atılacağı için kenara geldi." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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