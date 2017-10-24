La Liga'nın köklü ekiplerinden Deportivo La Coruna, teknik direktör Pepe Mel'le yollarını ayırdığını açıkladı.

DEPORTİVO 9 MAÇTA SADECE 2 GALİBİYET ALDI

Emre Çolak'ın da formasını terlettiği Deportivo, bu sezon La Liga'da çıktığı 9 maçta sadece 2 galibiyet alabildi ve beklentilerin altında kaldı. Yönetim, çareyi teknik direktör değişikliğinde gördü.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, takımı geçici olarak altyapı antrenörü Cristobal Parralo'nun çalıştıracağı duyuruldu.

Kaynak: haberinburada