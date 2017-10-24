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İspanya'da Emre Çolak'ın da Formasını Giydiği Deportivo'nun Hocası Pepe Mel Kovuldu

İSPANYA'DA EMRE ÇOLAK'IN DA FORMASINI GİYDİĞİ DEPORTİVO'NUN HOCASI PEPE MEL KOVULDU

İspanya La Liga'da Emre Çolak'ın da formasını giydiği Deportivo'nun teknik direktörü Pepe Mel'in görevine son verildi.

Tarih : 24 Ekim 2017, 21:30
Puan Ver : İspanya'da Emre Çolak'ın Da Formasını Giydiği Deportivo'nun Hocası Pepe Mel Kovuldu(6/10)2

La Liga'nın köklü ekiplerinden Deportivo La Coruna, teknik direktör Pepe Mel'le yollarını ayırdığını açıkladı.

DEPORTİVO 9 MAÇTA SADECE 2 GALİBİYET ALDI

Emre Çolak'ın da formasını terlettiği Deportivo, bu sezon La Liga'da çıktığı 9 maçta sadece 2 galibiyet alabildi ve beklentilerin altında kaldı. Yönetim, çareyi teknik direktör değişikliğinde gördü.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, takımı geçici olarak altyapı antrenörü Cristobal Parralo'nun çalıştıracağı duyuruldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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