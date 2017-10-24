İSPANYA'DA EMRE ÇOLAK'IN DA FORMASINI GİYDİĞİ DEPORTİVO'NUN HOCASI PEPE MEL KOVULDU
İspanya La Liga'da Emre Çolak'ın da formasını giydiği Deportivo'nun teknik direktörü Pepe Mel'in görevine son verildi.
La Liga'nın köklü ekiplerinden Deportivo La Coruna, teknik direktör Pepe Mel'le yollarını ayırdığını açıkladı.
DEPORTİVO 9 MAÇTA SADECE 2 GALİBİYET ALDI
Emre Çolak'ın da formasını terlettiği Deportivo, bu sezon La Liga'da çıktığı 9 maçta sadece 2 galibiyet alabildi ve beklentilerin altında kaldı. Yönetim, çareyi teknik direktör değişikliğinde gördü.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, takımı geçici olarak altyapı antrenörü Cristobal Parralo'nun çalıştıracağı duyuruldu.
Kaynak: haberinburada
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