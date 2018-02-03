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İspanya'da Eibar, Sevilla'yı 5-1 Yendi

İSPANYA'DA EİBAR, SEVİLLA'YI 5-1 YENDİ

İspanya'da oynanan karşılaşmada Eibar taraftarı önünde konuk ettiği Sevilla'yı 5-1 mağlup etti.

Tarih : 03 Şubat 2018, 17:40
Puan Ver : İspanya'da Eibar, Sevilla'yı 5-1 Yendi(7/10)3

La Liga'nın 22. haftasında Eibar, taraftarı önünde Sevilla ile karşı karşıya geldi. Eibar, sahasında konuk ettiği güçlü rakibi Sevilla'yı 90 dakika sonunda 5-1 mağlup etmeyi başardı.

Sevilla ligde Vincenzo Montella döneminde sadece 1 kez kazanabildi.

Eibar'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Kike, 17. dakikada ve 61. dakikada Fabian Orellana, 32. dakikada Ivan Ramis kaydetti. Sevilla'nın tek golünü ise 21. dakikada penaltıdan Pablo Sarabia attı.

SEVILLA İLE PUANLAR EŞİTLENDİ

Bu galibiyetin ardından Eibar La Liga'daki puanını 32'ye çıkarırken, Sevilla 32 puanda kaldı.

La Liga'nın 23. haftasında Eibar deplasmanda Leganes ile karşılaşacak. Sevilla ise bir sonraki hafta sahasında Girona'yı konuk edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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