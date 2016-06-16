Türkiye, İspanya ile EURO 2016 D Grubu 2. maçında karşı karşıya gelecek. Peki A Milli Takım'ın 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki 2. maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta canlı yayınlanacak?