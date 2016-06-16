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ispanya-türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

İSPANYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye, İspanya ile EURO 2016 D Grubu 2. maçında karşı karşıya gelecek. Peki A Milli Takım'ın 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki 2. maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta canlı yayınlanacak?

Tarih : 16 Haziran 2016, 13:21
Puan Ver : İspanya-Türkiye Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda, Saat Kaçta?(9/10)8


EURO 2016'da İspanya, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti ile birlikte D Grubu'nda mücadele eden Türkiye, turnuvadaki 2. maçında 17 Haziran Cuma günü EURO 2008 ve EURO 2012'nin şampiyonu İspanyollarla karşılaşacak.



D Grubu'nda oynanan ilk maçlar sonucunda İspanya, Çek Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederken, Türkiye Hırvatistan'a 1-0 yenilmişti.



Fransa'nın Nice şehrinde Allianz Riviera Stadı'nda oynanacak İspanya-Türkiye maçı, TSİ 22.00'da başlayacak.








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