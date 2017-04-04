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ispanya mahkemesi'nden flaş esed kararı!

İSPANYA MAHKEMESİ'NDEN FLAŞ ESED KARARI!

İspanya Mahkemesi, Esed ve ailesine ait 691 milyon dolar değerindeki evlere el konulduğunu açıkladı

Tarih : 04 Nisan 2017, 13:11
Puan Ver : İspanya Mahkemesi'nden Flaş Esed Kararı!(5/10)4


İspanya Yüksek Mahkemesi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ve ailesi hakkında kara para aklama suçlamasıyla soruşturma açılmasına karar verdi.



Mahkeme, ayrıca Esed ve ailesine ait İspanya'da bulunan 691 milyon dolar değerindeki evlere de el konulduğunu duyurdu.



 



kaynak:habertürk








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