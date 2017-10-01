İspanyol polisi ve jandarması yasa dışı olduğu açıklanmasına rağmen Katalonya'da bölgesel yönetimin yapmak istediği bağımsızlık referandumuna müdahale etti. İspanya İçişleri Bakanlığı oy sandığı ve pusulalarına el koyulmaya başlandığını açıkladı. İspanya hükümeti, seçim sandıklarına yönelik müdahalenin insanlara değil sandıkları kaldırmaya yönelik olduğunu açıkladı.

BİNLERCE KİŞİ, OY VERME MERKEZİNE GELDİ

İspanya'nın Katalonya bölgesinde bugün düzenlenen bağımsızlık referandumunda gergin anlar... Katalonya'da bağımsızlık referandumu için binlerce kişi oy verme merkezlerine geldi. Katalanlar seçim merkezlerine akın ederken, Barcelona limanında konuşlandırılan polis kentlere sevk edildi. TSİ 10.00 sıralarında başlayan oylamanın TSİ 21.00 sıralarında sona ermesi bekleniyordu. Katalonya yerel hükümeti, referandumdan evet sonucunun çıkması halinde 48 saat içinde bağımsızlığın ilan edileceğini duyurdu.REFERANDUM GERGİNLİKLE BAŞLADI

Referandum, merkezi hükümet ile yerel hükümet arasındaki gerginlikle başladı. Katalonya yerel hükümeti 2 bin 315 noktada oy kullanılacağını açıklarken, oy merkezleri arasında bulunan bazı okullar ise işgal edildi. İspanya İçişleri Bakanlığı, referandumu engellemek için 10 binden fazla polis ve askeri Barcelona sokaklarında görevlendirdi.POLİS VE JANDARMA MÜDAHALE ETTİ

Katalonya Özerk Yönetiminde oy verilmesi için hazırlanan merkezlere İspanyol polisi ve jandarması baskınlar yaptı, bağımsızlık yanlılarının sivil direnişini kırarak, sandıklara ve oy pusulalarına el koydu.

İspanya İçişleri Bakanlığı, 'Yasa dışı bağımsızlık referandumuna izin vermediklerini ve tüm oy pusulalarına ve sandıklara el koymaya başladıklarını' açıkladı.

Baskın düzenlenen merkezlerden biri de Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'in oyunu kullanacağı Girona kentindeki belediyeye ait spor salonu oldu. Buraya gelen yaklaşık 80 jandarma, kapı önünde barikat kuran bağımsızlık yanlılıarını dağıtarak, salonun kontrolünü ele geçirdi.

Bağımsızlık yanlısı gruplarla jandarma arasında arbede yaşandığı görüldü."İSTEMEDİĞİMİZ ŞEYLER YAPMAK ZORUNDA KALDIK"

İspanyol hükümetinin Katalonya Valisi Enric Millo, müdahale ile ilgili olarak, "İstemediğimiz şeyleri yapmak durumunda kaldık." dedi.

İspanyol polisi ve jandarmasının oy verme merkezlerine yaptığı müdahale devam ederken, Millo gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hiçbir şekilde Katalonlara yönelik bir müdahale yapmadıklarını söyleyen Millo, "Zaten yasa dışı olan bir referandumu engellemek için seçim masaları, sandıklar ve oy pusulalarına müdahale ediyoruz. İstemediğimiz şeyleri yapmak durumunda kaldık." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Barselona ve Gironi kentlerinde bağımsızlık yanlıları ile güvenlik güçleri arasında yaşanan olaylarda yaralananlar olduğu bildirildi"EVLERDE BASILAN PUSULALARI KULLANABİLİRSİNİZ"

Öte yandan Hükümet Sözcüsü Jordi Turull, yaptığı basın açıklamasında "Kayıtlı olduğunuz oy kullanma merkezi kapatılmışsa açık gördüğünüz herhangi bir merkezde oy verebilirsiniz" dedi. Turull, evlerde basılmış oy pusulalarının da geçerli kabul edileceğini açıkladı. Turull, jandarmanın 9 milyondan fazla oy pusulasına el koyduğunu duyurdu.

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Kaynak: haberinburada