İspanya-Arnavutluk Maçında Taraftarlar, Katalonya Referandumunu Destekleyen Pique'yi Islıkladı
Suriye'nin Düğümü İdlib Neden Önemli?
İzlanda Maçında Stoperde Oynatılan Mehmet Topal 3 Golde De Hata Yaptı
Türkiye Teknik Direktörü Lucescu'nun Kadro Seçimi Büyük Tepki Topladı
Türkiye'nin Yenilgisi Sonrası Aslıhan Doğan'dan Arda Turan'a Şarkılı Gönderme
Cengiz Kurtoğlu, Kktc'de Hastaneye Kaldırıldı! Durumu Ciddiyetini Koruyor
Türkiye Üst Üste 4. Kez Dünya Kupasına Gidemedi
Abd, 20 Yılın Ardından Sudan'a Uyguladığı Ambargoyu Kaldırdı
Türkiye-İzlanda Maçının Yorumcusu Yılmaz Vural, Yaptığı Tespitlerle Gündem Oldu
Ahmet Çakar Patladı: Ben Olsam Hepsini Tokatlarım
Rıdvan Dilmen'den İlginç İzlanda Maçı Yorumu
Tff Başkanı Yıldırım Demirören İstifa Sinyali Verdi
Fransa'da Terör Alarmı: Bir Saatiniz Var, Yoksa Patlayacak
İzlanda Maçı Sonrası Konuşan Tayfur Havutçu, Oyuncu Tercihlerine Saygı Duyulmasını İstedi
Milli Takım İzlanda'ya 3-0 Yenilerek Dünya Kupası'na Gitme Şansını Kaçırdı
Eski Hakem Erman Toroğlu: Demirören, Arda Turan Ve Lucescu Defolsun Gitsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzlanda'ya Kaybettiğimiz Maçı Makam Aracında İzledi
Trt'den İstifa Eden Erhan Çelik'in Yeni Adresi Belli Oldu! Erhan Çelik Hangi Kanalla Anlaştı
Gülben Ergen Yeter Diye İsyan Etti, Erhan Çelik Trt'den İstifa Etti
Milli Takım'ın 3-0 Geride Olduğu Maçta Oyundan Alınan Arda, Islıklara Gülerek Tepki Gösterdi

İspanya Hükümeti, Polis Şiddeti Nedeniyle Katalonya'dan Özür Diledi

İSPANYA HÜKÜMETİ, POLİS ŞİDDETİ NEDENİYLE KATALONYA'DAN ÖZÜR DİLEDİ

İspanya hükümeti 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumunda yaşanan polis şiddeti nedeniyle Katalonya'dan özür diledi. Bu açıklama Madrid'deki merkezi hükümetten gelen ilk özür.

Tarih : 06 Ekim 2017, 21:10
Puan Ver : İspanya Hükümeti, Polis Şiddeti Nedeniyle Katalonya'dan Özür Diledi(7/10)3

İspanya hükümetinin Katalonya temsilcisi Enric Millo, Pazar günü yapılan bağımsızlık referandumu sırasında şiddet kullanan İspanyol polisi adına özür diledi.

"GÖRÜNTÜLERE BAKINCA ÖZÜR DİLEMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY GELMİYOR"

Enric Millo "O güne ait görüntülere baktıkça, insanların darp edildiğini, itildiğini, yaralandığını gördükçe, elimden pişmanlık ve olaylara karışan polisler adına özür dilemekten başka bir şey gelmiyor" dedi.

Millo'nun açıklamaları, Katalonya'daki polis şiddetine dair Madrid'deki merkezi hükümetten gelen ilk özür.

900 KİŞİ YARALANMIŞTI

İspanyol polisi, bazı oy kullanma merkezlerinde seçmenlerin oy kullanmasını durdurmaya çalışmış ve seçmenleri darp etmişti. Olaylarda yaklaşık 900 kişi yaralandı.

YÜZDE 90 "BAĞIMSIZLIK" DEMİŞTİ

Referandumda oy kullanan yaklaşık 2 milyon 200 bin kişinin yüzde 90,9'u bağımsızlığa destek verdi. Referanduma katılım oranı yaklaşık yüzde 42 olmuştu.

Katalonya hükümeti ve özerk bölgedeki diğer siyasiler, oy birliği ile İspanya'dan bağımsızlık ilan etmeyi planlıyor. İspanyol hükümeti ise referandumu yasa dışı ilan etmişti.

KATALONYA EMNİYET MÜDÜRÜ'NE İSYANA TEŞVİK SORUŞTURMASI

Öte yandan, Katalonya Emniyet Müdürü Josep Lluis Trapero, "halkı devlete karşı isyana teşvik etme" suçlamasıyla Madrid'deki Ağır Ceza Mahkemesinde ifade verdi.

Katalan polis gücü olan Mossos d'Esquadra, Katalonya'da görev yapan İspanyol polisini 1 Ekim'deki referandumdan önceki protestolar sırasında korumamakla suçlanıyor.Katalonya Emniyet Müdürü Josep Lluis Trapero

20 Eylül'de binlerce bağımsızlık taraftarı Barcelona'daki Katalan Ekonomi Bakanlığı önünde toplanarak gösteri yapmıştı.

Trapero'ya ek olarak bağımsızlık yanlısı iki göstericinin daha ifadesi alındı.

İspanya'da "isyana teşvik" suçu 1822'den bu yana ceza hukukunda yer alıyor ve bu suçu işleyenlere 15 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.Katalonya, İspanya'nın en zengin bölgesi ve GSYH'nin %19'unu karşılıyor.

SALI GÜNÜ PARLEMENTOYA SESLENECEK

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemon'ın Salı günü Katalonya Parlamentosu'na seslenmesi bekleniyor. Parlamento toplantısında Katalan siyasilerin ortak kararla bağımsızlık ilan edebileceği belirtiliyor.

İspanya Anayasa Mahkemesi ise parlamento oturumunun Pazartesi günü yapılmasını engellemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İspanya  Hükümeti  Polis  Şiddeti  Nedeniyle  Katalonya  Dan  Özür  Diledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER