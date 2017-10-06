İspanya hükümetinin Katalonya temsilcisi Enric Millo, Pazar günü yapılan bağımsızlık referandumu sırasında şiddet kullanan İspanyol polisi adına özür diledi.

"GÖRÜNTÜLERE BAKINCA ÖZÜR DİLEMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY GELMİYOR"

Enric Millo "O güne ait görüntülere baktıkça, insanların darp edildiğini, itildiğini, yaralandığını gördükçe, elimden pişmanlık ve olaylara karışan polisler adına özür dilemekten başka bir şey gelmiyor" dedi.

Millo'nun açıklamaları, Katalonya'daki polis şiddetine dair Madrid'deki merkezi hükümetten gelen ilk özür.

900 KİŞİ YARALANMIŞTI

İspanyol polisi, bazı oy kullanma merkezlerinde seçmenlerin oy kullanmasını durdurmaya çalışmış ve seçmenleri darp etmişti. Olaylarda yaklaşık 900 kişi yaralandı.

YÜZDE 90 "BAĞIMSIZLIK" DEMİŞTİ

Referandumda oy kullanan yaklaşık 2 milyon 200 bin kişinin yüzde 90,9'u bağımsızlığa destek verdi. Referanduma katılım oranı yaklaşık yüzde 42 olmuştu.

Katalonya hükümeti ve özerk bölgedeki diğer siyasiler, oy birliği ile İspanya'dan bağımsızlık ilan etmeyi planlıyor. İspanyol hükümeti ise referandumu yasa dışı ilan etmişti.

KATALONYA EMNİYET MÜDÜRÜ'NE İSYANA TEŞVİK SORUŞTURMASI

Öte yandan, Katalonya Emniyet Müdürü Josep Lluis Trapero, "halkı devlete karşı isyana teşvik etme" suçlamasıyla Madrid'deki Ağır Ceza Mahkemesinde ifade verdi.

Katalan polis gücü olan Mossos d'Esquadra, Katalonya'da görev yapan İspanyol polisini 1 Ekim'deki referandumdan önceki protestolar sırasında korumamakla suçlanıyor.Katalonya Emniyet Müdürü Josep Lluis Trapero

20 Eylül'de binlerce bağımsızlık taraftarı Barcelona'daki Katalan Ekonomi Bakanlığı önünde toplanarak gösteri yapmıştı.

Trapero'ya ek olarak bağımsızlık yanlısı iki göstericinin daha ifadesi alındı.

İspanya'da "isyana teşvik" suçu 1822'den bu yana ceza hukukunda yer alıyor ve bu suçu işleyenlere 15 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.Katalonya, İspanya'nın en zengin bölgesi ve GSYH'nin %19'unu karşılıyor.

SALI GÜNÜ PARLEMENTOYA SESLENECEK

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemon'ın Salı günü Katalonya Parlamentosu'na seslenmesi bekleniyor. Parlamento toplantısında Katalan siyasilerin ortak kararla bağımsızlık ilan edebileceği belirtiliyor.

İspanya Anayasa Mahkemesi ise parlamento oturumunun Pazartesi günü yapılmasını engellemişti.

Kaynak: haberinburada