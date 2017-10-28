İSPANYA HÜKÜMETİ, KATALONYA ÖZERK YÖNETİMİNİ GÖREVDEN ALDI
İspanya merkezi yönetimi, tek taraflı bağımsızlık kararının ardından, Katalonya'daki özerk yönetimi görevden aldı.
İspanya merkezi yönetimi, bu akşam özerk parlamentodaki oylamayla tek taraflı bağımsızlık kararı alan Katalonya yönetiminin tamamını görevden aldığını açıkladı.
İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, anayasanın 155. maddesi gereği, Katalonya özerk yönetimi hükümetini ve yerel polis müdürlerini görevden aldıklarını açıkladı.
YENİ SEÇİMLER 21 ARALIK'TA
Ayrıca kararı onaylayan Katalonya parlamentosu feshedildi. Madrid hükümeti, yeni parlamento seçimlerinin21 Aralık'ta yapılacağını açıkladı.
POLİS ŞEFİ GÖREVDEN ALINDI
İspanya Başbakanı, Katalonya polis şefini de görevden aldığını duyurdu. Başbakan'ın kararında, Katalan hükümetine müdahale etme emrine yerel polisin karşı çıkması etkili oldu.
Kaynak: haberinburada
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