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İspanya Futbol Federasyonu Başkanı, Yolsuzluk Suçlamasıyla Tutuklandı

İSPANYA FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI, YOLSUZLUK SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Villar, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Villar, 29 yıldır başkanlık yapıyordu.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 12:30
Puan Ver : İspanya Futbol Federasyonu Başkanı, Yolsuzluk Suçlamasıyla Tutuklandı(9/10)5

29 yıldır İspanya Futbol Federasyonu Başkanlığı yapan Ángel María Villar, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. İspanyol basınında yer alan habere göre; Villar'ın yanı sıra oğlu Gorka ve soruşturmada adı geçen isimler tutuklandı.

4 SUÇTAN DOLAYI SORUŞTURULUYOR

Hakim Santiago Pedraz tarafından yönetilen ve iki savcının desteklediği operasyon kapsamında, Villar ve diğer isimler hakkında 4 suçtan dolayı soruşturma yapıldığı belirtildi. Suçların; kişiler arası yolsuzluk, sahtecilik, adil olmayan yönetim ve görevi kötüye kullanma olduğu vurgulandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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