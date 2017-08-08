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İspanya Ekibi Malaga, Ozan Tufan İçin Fenerbahçe'ye Teklif Yaptı

İSPANYA EKİBİ MALAGA, OZAN TUFAN İÇİN FENERBAHÇE'YE TEKLİF YAPTI

Fenerbahçeli taraftarların artık takımda görmek istemediği Ozan Tufan için teklif geldi. İspanyol ekibi Malaga, 22 yaşındaki Ozan için kulübün kapısını çaldı.

Tarih : 08 Ağustos 2017, 13:10
Puan Ver : İspanya Ekibi Malaga, Ozan Tufan İçin Fenerbahçe'ye Teklif Yaptı(9/10)5

Ozan Tufan, her an Fenerbahçe ile yollarını ayırabilir... La Liga ekiplerinden Malaga'nın milli futbolcuyu renklerine katmak için sarı-lacivertlilere resmi teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

İSPANYOLLAR DUYURDU

İspanya'da yayın yapan La Opinion de Malaga gazetesi bu görüşmeyi doğrularken, Fenerbahçe'nin Malaga'dan 7 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiğini yazdı. Görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken, Ozan Tufan'ın her an İspanya'nın yolunu tutabileceği belirtildi.

7 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Sturm Graz maçında oyundan çıkarken tribünlerin ıslıkladığı Ozan, maçtan sonra, "Galiba 1 yıl kiralık gitsem iyi olacak" diyerek takım arkadaşlarına dert yanmıştı. Fenerbahçe, 22 yaşındaki yıldızı 2015-16 sezonu başında Bursaspor'dan 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti. Altyapısından yetiştiği Bursapor'da 66 maçta 4 gol atıp 10 asist gerçekleştiren Ozan, büyük umutlarla getirildiği Fenerbahçe'de ise 86 resmi müsabakaya çıktı, 6 gol-6 asistilk bir skor katkısında bulundu. Ay-yıldızlı futbolcu, milli takım forması altında ise 33 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı.

MALAGA TARAFTARLARI VİDEOLARINI PAYLAŞIYOR

Malaga taraftarları, Ozan Tufan'ın transfer edileceği iddiaları üzerine sarı-lacivertli yıldızın videolarını fan sayfalarında paylaşmaya başladı.

Kaynak: Fotomaç


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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