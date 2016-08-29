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ispanya basını arda'yı konuşuyor

İSPANYA BASINI ARDA'YI KONUŞUYOR

Barcelona harika bir sezon başlangıcı yapan ve ilk kez 4 maçta 3 gol 3 asist yapan Arda Turan, performansıyla İspanya'da manşetleri süslemeye devam ediyor.

Tarih : 29 Ağustos 2016, 14:24
Puan Ver : İspanya Basını Arda'yı Konuşuyor(0/10)


Son olarak Athletic Bilbao ile oynanan maçta Rakitic'e yaptığı asistle Barcelona'nın sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmasında başrol oynayan Arda, İspanya'da günün konusu oldu. Sport gazetesi, Arda'yı manşetine taşırken, “Arda klasını sürdürüyor. Rakitic'e yaptığı asist sonucu belirledi” ifadelerini kullandı.



Mundo Deportivo, “Üç puan” başlığını kullandığı haberinde, “Luis Enrique, Barcelona'nın başında 100.galibiyetini aldı. Arda Turan ise işi bitiren asisti yapan isim oldu” ifadelerine yer verdi. Marca gazetesi Arda için “çok klas”, AS ise “Luis Enrique'nin Laudrup-Arda kıyaslaması doğru çıktı. Arda oynadıkça büyümeye devam ediyor” dedi.








Etiketler: İspanya  Basını  Arda    Konuşuyor    haber

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