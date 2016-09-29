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ispanya basını: arda barcelona'dır

İSPANYA BASINI: ARDA BARCELONA'DIR

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Barcelona'nın deplasmanda Mönchengladbach'ı 2-1 yenmesinin ardından İspanyol basını manşetlerine Arda Turan'ı taşıdı.

Tarih : 29 Eylül 2016, 11:21
Puan Ver : İspanya Basını: Arda Barcelona'dır(0/10)


Takımı Mönchengladbach'a karşı 1-0 yenik durumdayken 60. dakikada oyuna giren ve Neymar'ın atmış olduğu muhteşem pası şık bir vuruş ile gole çeviren Arda Turan, bir kez daha İspanya basınında gündem oldu. İspanyol ve Katalan basınının önde gelen gazetelerinin övgü dolu sözler ile bahsettiği milli oyuncu için en dikkat çekici manşeti Marca gazetesi attı. Ünlü İspanyol gazetesi, "Arda Barcelona'dır" manşeti atarken, haberde milli oyuncunun oyuna girmesi ile takımı ateşlediği ve galibiyetteki en önemli pay sahibi olduğu yazıldı.



BARCELONA'NIN EN GOLCÜ 3. İSMİ ARDA TURAN



Katalan basınının önemli yayın organlarından olan El Mundo Deportivo gazetesi de Arda Turan'ı manşetlerine taşırken, "Arda, Luis Enrique için bir gol daha attı" diye yazdı. Gazete Arda'nın 9 maçta 5 gol attığını belirtirken, takımın Suarez ve Messi'den sonraki en golcü 3'üncü ismi olduğuna dikkat çekti.



HOCA SÖYLEDİ, BEN DE YERİNE GETİRDİM



Karşılaşma sonu yayıncı kuruluşa da kısa bir açıklama yapan Arda Turan, "Bizim için çok zor bir maç oldu. Ama ikinci yarı inançlı ve istekli oynayarak kazandık, mutluyuz" dedi.



Muhabirin, teknik direktör Luis Enrique hakkında sorduğu soruya gülerek cevap veren yıldız oyuncu, "Mister Enrique'nin dediği gibi takım için oynuyorum. Bana Arda gir, atak yap ve golünü at dedi. Ben de O'nu dinledim" şeklinde konuştu.








Etiketler: İspanya  Basını  Arda  Barcelona  Dır    haber

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