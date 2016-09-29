

Takımı Mönchengladbach'a karşı 1-0 yenik durumdayken 60. dakikada oyuna giren ve Neymar'ın atmış olduğu muhteşem pası şık bir vuruş ile gole çeviren Arda Turan, bir kez daha İspanya basınında gündem oldu. İspanyol ve Katalan basınının önde gelen gazetelerinin övgü dolu sözler ile bahsettiği milli oyuncu için en dikkat çekici manşeti Marca gazetesi attı. Ünlü İspanyol gazetesi, "Arda Barcelona'dır" manşeti atarken, haberde milli oyuncunun oyuna girmesi ile takımı ateşlediği ve galibiyetteki en önemli pay sahibi olduğu yazıldı.







BARCELONA'NIN EN GOLCÜ 3. İSMİ ARDA TURAN







Katalan basınının önemli yayın organlarından olan El Mundo Deportivo gazetesi de Arda Turan'ı manşetlerine taşırken, "Arda, Luis Enrique için bir gol daha attı" diye yazdı. Gazete Arda'nın 9 maçta 5 gol attığını belirtirken, takımın Suarez ve Messi'den sonraki en golcü 3'üncü ismi olduğuna dikkat çekti.







HOCA SÖYLEDİ, BEN DE YERİNE GETİRDİM







Karşılaşma sonu yayıncı kuruluşa da kısa bir açıklama yapan Arda Turan, "Bizim için çok zor bir maç oldu. Ama ikinci yarı inançlı ve istekli oynayarak kazandık, mutluyuz" dedi.







Muhabirin, teknik direktör Luis Enrique hakkında sorduğu soruya gülerek cevap veren yıldız oyuncu, "Mister Enrique'nin dediği gibi takım için oynuyorum. Bana Arda gir, atak yap ve golünü at dedi. Ben de O'nu dinledim" şeklinde konuştu.