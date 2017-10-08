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İspanya Başbakanı: Katalonya'nın İlan Edeceği Bağımsızlık Etkisiz Olur

İSPANYA BAŞBAKANI: KATALONYA'NIN İLAN EDECEĞİ BAĞIMSIZLIK ETKİSİZ OLUR

İspanya Başbakanı Marianı Rojay, Katolanya tarafından ilan edilecek bağımsızlığın etkisiz olacağını belirterek ''Bölgeye daha fazla polis sevk edilecek'' dedi.

Tarih : 08 Ekim 2017, 17:00
Puan Ver : İspanya Başbakanı: Katalonya'nın İlan Edeceği Bağımsızlık Etkisiz Olur(8/10)4

İspanya Başbakanı Marianı Rajoy, "Katalonya tarafından ilan edilecek herhangi bir bağımsızlık etkisiz olacak" dedi.

"KATALONYA'NIN İLAN EDECEĞİ BAĞIMSIZLIK ETKİSİZ OLACAK"

İspanya Başbakanı Marianı Rajoy, "Katalonya tarafından ilan edilecek herhangi bir bağımsızlık etkisiz olacak" dedi. İspanya merkezi hükümetinin tüm engellemelerine rağmen gerçekleştirilen bağımsızlık referandumunda liderlerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, El Pais gazetesine verdiği mülakatta referanduma ilişkin ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

"KATALONYA'YA DAHA FAZLA POLİS SEVK EDİLECEK"

Krizin çözümü için herhangi bir arabuluculuğu reddeden Rajoy, "Hükümet, herhangi bir bağımsızlık ilanının herhangi bir şeye yol açmayacağını garanti edecek" dedi. İspanya anayasasının merkezi hükümete belli koşullarda Katalonya'nın özerkliğini askıya alması yetkisi veren 155. maddeyi yürürlüğe koyup koymayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Rajoy, "Kanunlar dahilindeki hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum" ifadesini kullandı. Kriz çözülene kadar Katalonya'ya daha fazla polis sevk edebileceklerinin sinyalini veren Rajoy, Katalonya tarafından ilan edilecek herhangi bir bağımsızlığın etkisiz olacağını söyledi. Mariano Rajoy, yaşanan siyasi kriz nedeniyle erken seçime gidilmeyeceğini de sözlerine ekledi.İSPANYOLLAR BİRLİK İÇİN YÜRÜDÜÖte yandan, Katalonya salı günü bağımsızlığını ilan etmek için hazırlanırken, binlerce İspanyol dün sokaklara döküldü. İspanya'nın Barselona kenti de dahil olmak üzere Madrid ve birçok kentinde İspanyollar giydikleri beyaz kıyafetlerle diyalog çağrısında bulunarak birlik için yürüdü. İspanyollar giydikleri, "Katalonya seni seviyoruz" yazılı tişörtlerle ve ellerindeki İspanya bayraklarıyla bölünmeye karşı olduklarını ifade etti. Göstericiler, "Daha az nefret, daha çok anlayış" sloganları atarak Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a seslenerek diyalog kurmalarını istedi.

YÜZDE 90 ORANINDA BAĞIMSIZLIK YANLISI OY KULLANIŞMIŞTI

Merkezi hükümetin engellemelerine rağmen 1 Ekim'de sandık başına giden Katalanlar, bağımsızlık için oy kullanmıştı. Yüzde 43 oranında katılım sağlanan oylamada, yüzde 90 bağımsızlık yönünde oy kullanmıştı. Seçim günü Katalanlar saatler öncesinde seçim merkezine gelerek beklemeye başlamıştı. Aralarında okulların da bulunduğu bazı seçim merkezlerine polis tarafından baskın düzenlenmiş, seçim sandıklarına el konulmuştu. Polis ile seçmen arasında çıkan çatışmada ise 800'den fazla kişi yaralanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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