İSPANYA-ARNAVUTLUK MAÇINDA TARAFTARLAR, KATALONYA REFERANDUMUNU DESTEKLEYEN PİQUE'Yİ ISLIKLADI
Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'na katılmak için Avrupa Elemeler G Grubu'nda mücadele eden İspanya, sahasında Arnavutluk'u 3-0 mağlup etti. İtalya'nın sahasında Makedonya ile 1-1 berabere kalmasının ardından son maçlar öncesi İspanya, Dünya Kupası vizesini cebine koyan takım oldu. Ancak maçta alınan rahata galibiyetten çok, Katalonya bağımsızlık referandumuna destek veren Gerard Pique'ye verilen tepki damga vurdu.
GERARD PİQUE ISLIKLANDI
İspanya Milli Takımı'nın antrenmanlarında ıslıklanan Barcelona'nın Katalan yıldızı Pique, Arnavutluk maçında da taraftarın hışmından kaçamadı. Maçta top her ayağına geldiğinde yuhalanan Pique, 60. dakikada İspanya Teknik Direktörü Julen Lopetegui tarafından oyundan alındı. Maçın 48. dakikasında sarı kart gören ve İspanya'nın İsrail ile oynayacağı son grup maçında cezalı duruma düşen Pique, son yarım saatte yerini Nacho Fernandez'e bıraktı.
İlk yarım saatte Rodrigo, Isco ve Thiago ile 3 gol birden bularak maçı kazanan İspanya, gruptan çıkma şansı bulunmayan İsrail ile prestij mücadelesine çıkacak.
Kaynak: haberinburada
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