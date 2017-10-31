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İSPANYA ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATALANLARA KÖTÜ HABER: BAĞIMSIZLIK İLANI İPTAL EDİLDİ


İspanya Anayasa Mahkemesinden Katalanlara Kötü Haber: Bağımsızlık İlanı İptal Edildi
Tarih : 31 Ekim 2017, 15:50
Puan Ver : İspanya Anayasa Mahkemesinden Katalanlara Kötü Haber: Bağımsızlık İlanı İptal Edildi(8/10)4

İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya'nın bağımsızlık ilanını iptal ettiğini duyurdu.

YEREL HÜKÜMETİ FESH ETMİŞLERDİ

1 Ekim'deki tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından, Katalonya yerel meclisi Cuma günü yaptığı oylamayla tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti. İspanya dakikalar sonra anayasanın 155. maddesini yürürlüğe sokarak Katalonya'daki yerel hükümeti fesh etmişti.

DÜNYA İSPANYA'NIN YANINDA YER ALMIŞTI

Tüm yetkileri üstüne alan Madrid yönetimi, 21 Aralık tarihinde erken seçime gidileceğini duyurmuştu. AB tek muhatabının Madrid yönetimi olduğunu belirtmiş, ABD ise Katalonya'nın İspanya'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu duyurmuştu.

"SIĞINMA HAKKI ŞAŞIRTICI OLUR"

Öte yandan İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, Belçika'nın Katalonya Özerk Yönetimi Başkanlığı görevinden alınan Carles Puigdemont'a sığınma hakkı vereceğine inanmadığını söyledi.

Alfonso Dastis, "Bu koşullar altında Puigdemont sığınma hakkı alırsa şaşırtıcı olur" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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