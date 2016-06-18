Maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen "Güntekin, turnuva başlamadan önce de turnuvadan sonra da de aynı şekilde çok ciddi favoriler Hırvatlar ve İspanyollar diye başlıyor her cümlesine.



Maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen "Güntekin, turnuva başlamadan önce de turnuvadan sonra da de aynı şekilde çok ciddi favoriler Hırvatlar ve İspanyollar diye başlıyor her cümlesine. Doğru, maçları seyrettiğimiz zaman -4 averaj ve şu maç dışında 3 farklı biten maç yok. Maç aslında 3. golden sonra her iki takım için bitti. Oynadığımız oyunu zaten tartışacak durumda değiliz. Nedenleri konuşulabilir. Ancak şu belli ki İspanya, Hırvatistan bizim çok üzerimizde ama bizim kabullenmiş duygusuyla oynaması bizi üzdü." dedi.