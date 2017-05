Yaşam boyu vejetaryen olmaya veya kırmızı et diyetine geçiş yapıyorsanız, demir eksikliğini giderebileceğiniz bazı sebzelere yönelmeniz gerekir.



Demir; kırmızı kan hücrelerinin vücudunuz boyunca oksijen taşımasına yardımcı olurken, bağışıklık sisteminin işlevlerini yerine getirmede önemli rol oynar. Demir eksikliği, anemi yani kansızlık hastalığının başlıca sebebidir. Demir eksikliğinin tedavi edilmemesi durumunda mide ve bağırsak kanseri başta olmak üzere pek çok ciddi hastalık meydana gelebilir. Demir eksikliğinin diğer bir sebebi ise beslenme bozukluğudur.



Eğer kırmızı et tüketmiyor ve demir açısından zengin gıdalara yönelmiyorsanız, sağlıklı beslenemediğinizi söylemek mümkün. Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre yetişkin bir bireyin günde ortalama 5-10 mg. et tüketmesi gerekir. Herhangi bir diyet programı uyguluyorsanız, günlük demir tüketim miktarınız 8-27 mg. arasında olmalıdır.







KARACİĞERE VE KALBE ZARAR VERİR



Araştırmalara göre özellikle çocuk, yaşlı ve hamile kadınların demirden zengin beslenmesi gerekiyor. Bedeninizin günlük demir ihtiyacı yaşa bağlı olarak değişir. Demir eksikliği, kansızlık olarak adlandırılan klinik tablonun gelişmesine sebep olur. Demir eksikliği şüphesi olan hastalarda bunu öğrenmek çok kolaydır. Basit bir kan testi, vücudunuzdaki demir miktarını öğrenmeniz için yeterlidir. Her şeyin olduğu gibi demir mineralinin de fazlası zararlıdır. Literatüre demir zehirlenmesi olarak geçen durumla karşılaşmamak için demir takviyesi almadan önce mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekir. Demir zehirlenmesi, demirin vücuttan aktif şekilde atılamadığı durumlarda gerçekleşir ve karaciğere, hatta kalbe ciddi zararlar verebilir.



Demir mineralini (çoğunlukla), tükettiğimiz gıdalardan alırız. Gıdalardan gelen demir heme ve heme olmayan demir olma üzere ikiye ayrılır. Heme, hayvansal gıdalardan elde ettiğimiz demirdir. Heme olmayan demir ise bitkisel besin kaynaklıdır; süt ve süt ürünlerinde bulunan demirdir.



Mercimek gibi baklagiller, zenginleştirilmiş ya da tam tahıllar, tam tahıllı gevrekler, kabuklu yemişler, çekirdekler ve patates bu gruba girer.



Heme olmayan demir en iyi, C vitamini zengini yiyeceklerle beraber tüketildiğinde emilir. Yiyeceklerden yeterli demiri elde etmenin bir diğer yolu da pişirme kaplarına dikkat etmenizden geçer.







