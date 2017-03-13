Ispanağı Yoğurtla Tüketmek…
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ıspanağı yoğurtla tüketmek…

ISPANAĞI YOĞURTLA TÜKETMEK…

Ülkemizde demir eksikliği anemisi görülme sıklığı artmaya başladı. Uzman diyetisyen Pınar Kural Enç, "Bu durum vücutta yeterli demirin bulunmamasından kaynaklanan bir kansızlık türüdür" dedi.

Tarih : 13 Mart 2017, 14:35
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Her öğünde karışık yeşilliklerden oluşan bol limonlu salataların demir emilimini artırdığını söyleyen Pınar Kural Enç, ıspanağı yoğurtla birlikte tüketmenin bu emilimi azalttığını vurguladı. Pınar Kural Enç, şu uyarıda bulundu:



"Ispanağı sade ya da yumurta ile yemek gerekir. Kahvaltıda 1 tatlı kaşığı keçiboynuzu pekmezi faydalıdır. Kuru baklagiller etle pişirildiğinde demir alımı artar. Ayrıca çayı açık ve limon sıkarak içmekte yarar vardır."



 



kaynak:sabah








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