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İsmini sır gibi sakladığı gizemli sevgilisi Türkiye güzeli çıktı

İSMİNİ SIR GİBİ SAKLADIĞI GİZEMLİ SEVGİLİSİ TÜRKİYE GÜZELİ ÇIKTI

Eser Yenenler'in el ele görüntülendiği ve ismini vermekten kaçındığı gizemli sevgilisinin Miss Turkey 2015 4'üncü güzeli Berfu yıldız olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 11 Şubat 2018, 00:10
Puan Ver : İsmini Sır Gibi Sakladığı Gizemli Sevgilisi Türkiye Güzeli Çıktı(8/10)4

Eser Yenenler önceki akşam Beşiktaş'ta objektiflere yansıdı. Bir gösteriden çıktığını belirten Eser Yenenler, yeni sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi.

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sorulan soruları yanıtsız bırakan Yenenler, "Çok mutluyuz nazar değmesin diye konuşmuyoruz" diye konuştu. Eser Yenenler yeni sevgilisinin adını vermekten kaçındı. Ancak gizemli sevgilisinin kimliğini Eylem İpek Şafak ortaya çıkardı.

İSMİNİ VERMEKTEN KAÇINMIŞTI

Oyuncunun ismini vermekten kaçındığı yeni sevgilisi 2015 Türkiye 4'üncü güzeli Berfu Yıldız...

BERFU YILDIZ KİMDİR?

Berfu Yıldız, İzmit doğumlu. 1.76 boyunda. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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