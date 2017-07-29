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İsmi Milli Takım'la Anılan Şenol Güneş: Teklif Gelirse Karar Fikret Orman'ındır
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İsmi Milli Takım'la Anılan Şenol Güneş: Teklif Gelirse Karar Fikret Orman'ındır

İSMİ MİLLİ TAKIM'LA ANILAN ŞENOL GÜNEŞ: TEKLİF GELİRSE KARAR FİKRET ORMAN'INDIR

İsmi Milli Takım'la anılan Şenol Güneş, "Şu anda Beşiktaş'a ait biriyim. Yeni mukavele yaptım. Burada mutluyum. Milli Takım için teklif gelirse karar Fikret Orman'ındır." dedi.

Tarih : 29 Temmuz 2017, 16:10
Puan Ver : İsmi Milli Takım'la Anılan Şenol Güneş: Teklif Gelirse Karar Fikret Orman'ındır(8/10)4

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörlüğü'nden ayrılmasının ardından ilk kez konuştu. Güneş, kendisinin ismi geçen Milli Takım için "Kim takdir ediyorsa teşekkür ederim ancak Beşiktaş'la yeni mukavele yaptım, şu anda Beşiktaş'a ait biriyim. Teklif gelirse kararı Başkan Fikret Orman verir." dedi.

Tecrübeli hocanın açıklamaları şu şekilde:

"AİT OLDUĞUM BİR KURUM VAR"

Beni Milli Takım için kim düşünüyorsa teşekkür ediyorum. Ama ben şu anda Beşiktaş'ta yeni bir mukavele yaptım. Görevdeyim, çalışıyorum ve ait olduğum bir kurum var. Kurumlar önemli, devlet önemli, millet önemli. Böyle bir camiayı ve beni yıpratmak doğru değil.

"BANA TEKLİF GELİRSE KARARI BAŞKAN VERİR"

Bu sadece takdirdir, bana daha teklif olmamıştır. Olursa eğer ben şu anda Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Benim resmi olarak teklifi kabul etmem doğru değil. Burada çalışırken bana teklif gelirse buna Başkan karar verir. Bana sorarsanız, benim fikrim burada çalışırken başka takım çalıştırmak doğru değil. Söz sahibi olan ben değilim, başkan. Başkan isterse benim görevime son verebilir. O zaman başka bir şey düşünürüm. Şu anda ben buradayım, burada olmaktan mutluyum. Milli Takım'ı beğenmediğim iddiası doğru değil.

"CUMHURBAŞKANI '4 MAÇLIK MİLLİ TAKIM'A GEÇ' DERSE AYNISINI SÖYLERİM"

Varsayımla konuşmayı sevmem ama Cumhurbaşkanı 4 maçlık Milli Takım'ın başına geçmemi isterse bugün söylediklerimin aynısını kendisiyle paylaşırım."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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