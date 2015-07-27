

Başkanı İsmet Yılmaz, CHP'nin talebi üzerine TBMM Genel Kurulu'nu 29 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı.







Yılmaz, siyasi parti gruplarına gönderdiği yazıda, TBMM'yi; CHP Grup Başkanvekilleri Levent Gök, Engin Altay ve Özgür Özel'in, "toplumsal barışı tehdit eden artan terör olaylarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesini görüşmek için" yeter sayıdaki üyenin istemi üzerine, Anayasa'nın 93, TBMM İçtüzüğü'nün 7. maddeleri gereğince 29 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdığını bildirdi.