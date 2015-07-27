O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

İSMET YILMAZ, MECLİS'İ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI


İSMET YILMAZ, MECLİS'İ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI
Tarih : 27 Temmuz 2015, 16:32
Puan Ver : İsmet Yılmaz, Meclis'i Olağanüstü Toplantıya Çağırdı(7/10)9


 Başkanı İsmet Yılmaz, CHP'nin talebi üzerine TBMM Genel Kurulu'nu 29 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı.



Yılmaz, siyasi parti gruplarına gönderdiği yazıda, TBMM'yi; CHP Grup Başkanvekilleri Levent Gök, Engin Altay ve Özgür Özel'in, "toplumsal barışı tehdit eden artan terör olaylarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesini görüşmek için" yeter sayıdaki üyenin istemi üzerine, Anayasa'nın 93, TBMM İçtüzüğü'nün 7. maddeleri gereğince 29 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdığını bildirdi.








Etiketler: İsmet  Yılmaz  Meclis  İ  Olağanüstü  Toplantıya  Çağırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER