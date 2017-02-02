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İsmail Yk, İzdivaçta Solmaz'a Talip Oldu
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ismail yk, izdivaçta solmaz'a talip oldu

İSMAİL YK, İZDİVAÇTA SOLMAZ'A TALİP OLDU

Ünlü şarkıcı İsmail YK, Seda Sayan'ın sunduğu izdivaç programında roman kızı Solmaz'a talip olarak herkesi şaşırttı.

Tarih : 02 Şubat 2017, 09:44
Puan Ver : İsmail Yk, İzdivaçta Solmaz'a Talip Oldu(10/10)10


 Daha önce Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında Hanife'ye talip olan İsmail YK, şimdi de Seda Sayan'ın gözde gelin adaylarından Solmaz'a talip oldu.



UZUN SÜREDİR TAKİP EDİYORMUŞ



Daha önce hiç evlilik yapmayan ünlü şarkıcı İsmail YK, programı uzun süredir takip ettiğini ve Solmaz'a karşı bir ilgisinin olduğunu ifade etti.



"ARTIK O ÇALAR BEN OYNARIM"



İsmail YK'nın kendisine talip olması karşısında büyük mutluluk duyduğunu belirten Solmaz, "Sonunda gönlüme göre biri geldi. Artık o çalar ben oynarım" dedi.



 



kaynak:haberler








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