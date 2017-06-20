

Karadenizli şarkıcı İsmail Türüt'ün kızı Yasemin Türüt, İnstagram hesabından yaptığı paylaşım ile adından söz ettirdi.







"BİZ VURURUZ SELA OKURLAR"







Sosyal medyayı aktif kullanan ve 15 bine yakın takipçisi olan Yasemin Türüt, son olarak babasıyla olan fotoğrafını "Siz vurursunuz bela okurlar, biz vururuz sela okurlar" notuyla yayımladı.







kaynak:milliyet